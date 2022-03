Decoder TV multifunzione (Leelbox) a prezzo stracciato

Se il tuo televisore ha qualche anno alle spalle, ma non lo vuoi cambiare, ti basta un decoder DVB-T2 per farti trovare pronto all’appuntamento con il nuovo digitale terrestre: quello del marchio Leelbox, uno dei più venduti su Amazon, è acquistabile in questo momento in offerta lampo al prezzo minimo storico. Lo sconto arriva al 38%.

Il decoder DVB-T2 di Leelbox fa davvero tutto

Si tratta di un modello multifunzione che non si limita a sintonizzare la TV su tutti i canali. All’occorrenza diventa un lettore multimediale, un registratore o un dispositivo per lo streaming da YouTube sfruttando la porta USB in dotazione o lo slot Ethernet presente sul retro. Lo puoi ordinare subito per approfittare dell’occasione.

È ovviamente compatibile con gli standard più recenti del nuovo digitale terrestre come HEVC Main10, H.265 e MPEG-4. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di allungare le mani sul decoder DVB-T2 multifunzione di Leelbox al prezzo finale di soli 21,66 euro invece di 34,99 euro come da listino. Trattandosi di un’offerta lampo, il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo: la disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno. Se lo compri subito, prima dell’inevitabile sold out, domani sarà collegato al tuo televisore.

