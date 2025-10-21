Xiaomi Robot Vacuum X20+ pulisce casa per te: scopri l'offerta top di eBay

Investi nel tuo tempo libero acquistando ora lo Xiaomi Robot Vacuum X20+. Questo aspirapolvere lavapavimenti lavora pulendo casa al posto tuo. Dai un’occhiata all’offerta firmata eBay che ti permette di assicurartelo a un prezzo formidabile. Oggi lo acquisti a soli 423 euro! Come puoi ottenere questo prezzo regalo?
Dopo averlo messo in carrello attiva l’extra sconto del 20% inserendo il codice BRANDOCT25 nella sezione codici sconto della pagina dei metodi di pagamento. Un risparmio incredibile da prendere subito al volo. E con la spedizione gratuita espressa risparmi ancora di più e lo ricevi in pochissimi giorni.
Scegli PayPal o Klarna come metodo di pagamento per ottenere la possibilità di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Si tratta di un’ottima opportunità che non si appoggia ad alcuna finanziaria. In pochi click potrai dilazionare questo ordine con il primo pagamento al momento dell’ordine e gli altri due nei mesi appena successivi.
Xiaomi Robot Vacuum X20+: assicurati una vita più comoda
Dedica più tempo per te grazie all’aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Robot Vacuum X20+ in offerta speciale su eBay. Cosa stai aspettando? Acquistalo adesso a soli 423 euro con il Coupon BRANDOCT25. Questo gioiellino ti arriva a casa completo di tutto il kit per funzionare in totale autonomia. Infatti, nella confezione troverai:
- Aspirapolvere robot ×1
- Stazione tutto in uno ×1 (sacchetto usa e getta, serbatoio per l’acqua pulita, serbatoio per l’acqua sporca, estensione della base della lavagna, lavagna inclusa)
- Spazzola ×1
- Coperchio della spazzola ×1
- Scomparto per la polvere ×1
- Filtro ×1
- (preinstallato nel vano polvere)
- Spazzola laterale ×1
- Set di cavi ×1
- Supporto per mop pad ×2
- Panno per mop ×2
Sfrutta tutte le sue funzionalità grazie alla praticissima app che ti permette di programmare pulizia, aspirazione e lavaggio pavimenti. La mappatura della casa è molto precisa e assicura un intervento sempre preciso durante la pulizia. Tu non dovrai proprio fare nulla. Ordinalo adesso a soli 423 euro con il codice BRANDOCT25.