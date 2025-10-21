 Xiaomi Robot Vacuum X20+ pulisce casa per te: scopri l'offerta top di eBay
Xiaomi Robot Vacuum X20+ pulisce casa per te: scopri l'offerta top di eBay

Il fantastico Xiaomi Robot Vacuum X20+ è lo strumento più utile perché pulisce casa per te e tu ti dedichi ad altro: scopri l'offertona eBay.
Xiaomi Robot Vacuum X20+ pulisce casa per te: scopri l'offerta top di eBay
Tecnologia Casa e Domotica
Il fantastico Xiaomi Robot Vacuum X20+ è lo strumento più utile perché pulisce casa per te e tu ti dedichi ad altro: scopri l'offertona eBay.

Investi nel tuo tempo libero acquistando ora lo Xiaomi Robot Vacuum X20+. Questo aspirapolvere lavapavimenti lavora pulendo casa al posto tuo. Dai un’occhiata all’offerta firmata eBay che ti permette di assicurartelo a un prezzo formidabile. Oggi lo acquisti a soli 423 euro! Come puoi ottenere questo prezzo regalo?

Acquista lo Xiaomi Vacuum X20+

Dopo averlo messo in carrello attiva l’extra sconto del 20% inserendo il codice BRANDOCT25 nella sezione codici sconto della pagina dei metodi di pagamento. Un risparmio incredibile da prendere subito al volo. E con la spedizione gratuita espressa risparmi ancora di più e lo ricevi in pochissimi giorni.

Scegli PayPal o Klarna come metodo di pagamento per ottenere la possibilità di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Si tratta di un’ottima opportunità che non si appoggia ad alcuna finanziaria. In pochi click potrai dilazionare questo ordine con il primo pagamento al momento dell’ordine e gli altri due nei mesi appena successivi.

Xiaomi Robot Vacuum X20+: assicurati una vita più comoda

Dedica più tempo per te grazie all’aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Robot Vacuum X20+ in offerta speciale su eBay. Cosa stai aspettando? Acquistalo adesso a soli 423 euro con il Coupon BRANDOCT25. Questo gioiellino ti arriva a casa completo di tutto il kit per funzionare in totale autonomia. Infatti, nella confezione troverai:

  • Aspirapolvere robot ×1
  • Stazione tutto in uno ×1 (sacchetto usa e getta, serbatoio per l’acqua pulita, serbatoio per l’acqua sporca, estensione della base della lavagna, lavagna inclusa)
  • Spazzola ×1
  • Coperchio della spazzola ×1
  • Scomparto per la polvere ×1
  • Filtro ×1
  • (preinstallato nel vano polvere)
  • Spazzola laterale ×1
  • Set di cavi ×1
  • Supporto per mop pad ×2
  • Panno per mop ×2



Acquista lo Xiaomi Vacuum X20+

Sfrutta tutte le sue funzionalità grazie alla praticissima app che ti permette di programmare pulizia, aspirazione e lavaggio pavimenti. La mappatura della casa è molto precisa e assicura un intervento sempre preciso durante la pulizia. Tu non dovrai proprio fare nulla. Ordinalo adesso a soli 423 euro con il codice BRANDOCT25.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 ott 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
21 ott 2025
