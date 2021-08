Xiaomi sfida Apple con Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro

È diventato il primo produttore di smartphone in Europa e il secondo nel mondo (dietro Samsung). Il mercato dei tablet è nettamente dominato da Apple, ma Xiaomi si propone come un serio concorrente con i nuovi Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro, annunciati insieme al Mi MIX 4. I dispositivi saranno in vendita in Cina dal 16 agosto. Non è noto se e quando arriveranno in Italia.

Xiaomi Mi Pad 5: specifiche e prezzi

Il Mi Pad 5 ha uno schermo da 11 pollici con risoluzione 2.5K (2560×1600 pixel) e refresh rate di 120 Hz. La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 860, 6 GB di RAM LPDDR4X, 128/256 GB di storage UFS 3.1, fotocamere posteriore e frontale da 13 e 8 megapixel, connettività WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo e LTE (opzionale), quattro altoparlanti, porta USB Type-C e batteria da 8.720 mAh.

Il Mi Pad 5 Pro ha uno schermo da 11 pollici con risoluzione 2.5K (2560×1600 pixel) e refresh rate di 120 Hz. La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 870, 6 GB di RAM LPDDR5, 128/256 GB di storage UFS 3.1, fotocamere posteriori da 13 e 5 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, connettività WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo e LTE (opzionale), otto altoparlanti, porta USB Type-C e batteria da 8.600 mAh.

Il modello Pro è disponibile anche con modem 5G, 8 GB di RAM, 256 GB di storage e fotocamera posteriore da 50 megapixel. Su tutti i tablet è installato Android 11 con interfaccia MIUI 12.5. Il Mi Pad 5 sarà in vendita nelle colorazioni bianco, nero e verde, mentre il Mi Pad 5 Pro solo in bianco e nero.

I prezzi partono da 1.999 yuan (circa 260 euro al cambio attuale, tasse escluse). Xiaomi offre inoltre due accessori: una tastiera cover e una stilo con ricarica magnetica.