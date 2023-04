Xiaomi sfida Apple con Pad 6 e Pad 6 Pro

Insieme allo Xiaomi 13 Ultra, il produttore cinese ha annunciato i nuovi tablet Pad 6 e Pad 6 Pro. I due modelli condividono il design, ma ci sono molte differenze in termini di specifiche. Xiaomi non ha confermato disponibilità e prezzi per il mercato europeo. In Italia è possibile acquistare il Pad 5.

Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro: specifiche e prezzi

I due tablet sono molto simili a quelli della precedente generazione. Il telaio è ancora in metallo con angoli arrotondati. Cambia invece la forma del modulo fotografico posteriore. Entrambi i modelli hanno uno schermo da 11 pollici con risoluzione 2.8K (2880×1800 pixel), refresh rate variabile (30-144 Hz), supporto HDR10 e Dolby Vision.

Lo Xiaomi Pad 6 integra un processore Snapdragon 870, 6/8 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage UFS 3.1. Le fotocamere posteriori e frontale hanno sensori da 13 e 8 megapixel. La batteria da 8.840 mAh supporta la ricarica rapida da 33 Watt.

Lo Xiaomi Pad 6 Pro integra invece un processore Snapdragon 8+ Gen 1 ed è disponibile anche con 12 GB di RAM, abbinati a 256/512 GB di storage. La fotocamera posteriore da 50 megapixel è affiancata da un sensore di profondità da 2 megapixel, mentre la fotocamera frontale ha un sensore da 20 megapixel. La batteria da 8.600 mAh supporta la ricarica rapida da 67 Watt.

Queste sono le altre specifiche comuni: connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, porta USB Type-C, quattro altoparlanti con Dolby Atmos e sistema operativo Android 13 con MIUI 14. I prezzi base sono 1.999 yuan (Pad 6) e 2.499 yuan (Pad 6 Pro). Tastiera e stilo devono essere acquistati a parte.

