Xiaomi Smart Band 10 con display AMOLED da 1,72" fa di tutto e costa poco

Preferisci una smart band a uno smartwatch per la sua semplicità di utilizzo e la sua leggerezza? Se non sei ancora riuscito a trovare qualcosa che faccia al caso tuo dai un’occhiata a questa promozione che ti stiamo segnalando. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la Xiaomi Smart Band 10 a soli 36,99 euro, invece che 49,99 euro.

Come puoi notare siamo di fronte uno sconto del 26% che ti permette di risparmiare un bel po’ di soldi e ti consente di metterti al polso una straordinaria smart band. Potrai avvalerti di tante attività sportive e di un bellissimo display touch a colori luminoso e sensibile al tocco. Gode inoltre di un’ottima autonomia ed è impermeabile.

Xiaomi Smart Band 10 è la perfetta compagna di avventura

Con la Xiaomi Smart Band 10 puoi gestire le tue attività sportive e tenere monitorato il tuo corpo in ogni momento. Possiede infatti oltre 150 app precaricate per il fitness con monitoraggio avanzato del battito cardiaco. È in grado anche di monitorare il sonno mentre dormi e potrai ricevere notifiche in tempo reale collegandola via Bluetooth al tuo smartphone.

Ha un generoso display AMOLED da 1,72 pollici con luminosità da 1500 nit e refresh rate di 60 Hz. Risulta dunque estremamente visibile e sensibile al tocco. Il cinturino in morbido silicone invece garantisce una straordinaria comodità e leggerezza. Senza dimenticare che potrai avvalerti di una straordinaria batteria in grado di arrivare fino a 21 giorni di uso standard con una sola ricarica.

L’offerta è impossibile che duri ancora molto tempo e quindi non tardare. Vai ora su Amazon e acquista la tua Xiaomi Smart Band 10 a soli 36,99 euro, invece che 49,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.