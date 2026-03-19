 Xiaomi Smart Band 10 con display AMOLED da 1,72" fa di tutto e costa poco
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Xiaomi Smart Band 10 con display AMOLED da 1,72" fa di tutto e costa poco

La Xiaomi Smart Band 10 con display AMOLED da 1,72", oltre 150 modalità sportive e resistenza fino a 5 ATM oggi è tua a soli 36€ circa.
Xiaomi Smart Band 10 con display AMOLED da 1,72
Tecnologia Mobile
La Xiaomi Smart Band 10 con display AMOLED da 1,72", oltre 150 modalità sportive e resistenza fino a 5 ATM oggi è tua a soli 36€ circa.

Preferisci una smart band a uno smartwatch per la sua semplicità di utilizzo e la sua leggerezza? Se non sei ancora riuscito a trovare qualcosa che faccia al caso tuo dai un’occhiata a questa promozione che ti stiamo segnalando. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la Xiaomi Smart Band 10 a soli 36,99 euro, invece che 49,99 euro.

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Xiaomi Smart Band 10 è la perfetta compagna di avventura

Con la Xiaomi Smart Band 10 puoi gestire le tue attività sportive e tenere monitorato il tuo corpo in ogni momento. Possiede infatti oltre 150 app precaricate per il fitness con monitoraggio avanzato del battito cardiaco. È in grado anche di monitorare il sonno mentre dormi e potrai ricevere notifiche in tempo reale collegandola via Bluetooth al tuo smartphone.

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Ha un generoso display AMOLED da 1,72 pollici con luminosità da 1500 nit e refresh rate di 60 Hz. Risulta dunque estremamente visibile e sensibile al tocco. Il cinturino in morbido silicone invece garantisce una straordinaria comodità e leggerezza. Senza dimenticare che potrai avvalerti di una straordinaria batteria in grado di arrivare fino a 21 giorni di uso standard con una sola ricarica.

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Pubblicato il 19 mar 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
19 mar 2026
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