Xiaomi Smart Band 10 al minimo storico: sconto record di Amazon

Metti al polso Xiaomi Smart Band 10: non è mai stato così conveniente come oggi, grazie alla Festa delle Offerte di Primavera su Amazon.
L’arrivo della bella stagione porta con sé la voglia di muoversi e di rimettersi in forma: quale occasione migliore per mettersi al polso un fitness tracker di ultima generazione? Non lasciarti sfuggire il prezzo minimo storico su Amazon per il modello Xiaomi Smart Band 10. La promozione fa parte della Festa delle Offerte di Primavera, evento dedicato allo shopping online organizzato dall’e-commerce che andrà avanti per tutta la settimana.

Compra Xiaomi Smart Band 10 al minimo

Prezzo minimo storico per Xiaomi Smart Band 10

Ha un telaio in lega di alluminio sabbiato con finitura ultralucida, quadrante personalizzabile su un display AMOLED da 1,72 pollici con cornici simmetriche ultrasottili, autonomia fino a 21 giorni con una sola ricarica della batteria, funzionalità avanzate per il monitoraggio del sonno, dell’attività fisica (con supporto a più di 105 modalità sportive) e dei parametri biometrici. A racchiuderlo è un corpo dal peso di soli 15,95 grammi e con spessore ridotto a 10,95 millimetri. Dai uno sguardo alla scheda tecnica dello smartband per tutti gli altri dettagli.

Le caratteristiche di Xiaomi Smart Band 10

C’è lo sconto de 26% che fa crollare Xiaomi Smart Band 10 al suo prezzo minimo storico di 36,99 euro, il più basso da quando è in vendita. Approfittane e metti al polso il fitness tracker. Hai anche la possibilità d scegliere tra le colorazioni nero (Midnight Black), argento (Glacier Silver) e rosa (Mystic Rose), la spesa finale non cambia.

XIAOMI Smart Band 10 Bracciale Fitness, smartwatch, autonomia di 21 gg, ricarica rapida, 150+ modalità sportive, monitoraggio benessere e sonno, HyperOS 2.0, resistenza all'acqua 5 ATM, Bussola, Nero

XIAOMI Smart Band 10 Bracciale Fitness, smartwatch, autonomia di 21 gg, ricarica rapida, 150+ modalità sportive, monitoraggio benessere e sonno, HyperOS 2.0, resistenza all’acqua 5 ATM, Bussola, Nero

36,9949,99€-26%
Vedi l’offerta

Come anticipato in apertura, su Amazon ha preso il via la Festa delle Offerte di Primavera, l’evento andrà avanti fino a lunedì. Corri sulla vetrina speciale allestita per l’appuntamento, così da non perdere le migliori occasioni. Qui troverai selezioni interessanti in ambiti come tecnologia, accessori elettronici, videogiochi e prodotti smart per la casa.

Pubblicato il 10 mar 2026

Davide Tommasi
Pubblicato il
10 mar 2026
