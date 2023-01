Xiaomi Smart Band 6 in offerta a 31 euro su Amazon: imperdibile

Con Xiaomi Smart Band 6 puoi contare su un dispositivo indossabile espressamente pensato per il monitoraggio della salute e dell’attività sportiva. Oggi, grazie alla nuova offerta Amazon, puoi acquistarlo a soli 31 euro. Aggiungilo subito al carrello e ricevilo domani grazie alla spedizione Amazon Prime.

Xiaomi Smart Band 6: il tracker per il fitness e l’attività sportiva ad un prezzo ridicolo

Xiaomi Smart Band 6 è dotato di un display da 1.56 pollici di tipo AMOLED con risoluzione 326 PPI che ti permette di vedere immagini e contenuti testuali in maniera nitida e definita. L’indossabile include 30 modalità di allenamento pensate per registrare il battito cardiaco e le calorie bruciate, includendo discipline popolari come Pilates e Zumba.

Per quanto riguarda la salute, il dispositivo offre il monitoraggio del livello di saturazione di ossigeno nel sangue, il controllo del sonno e della qualità del riposo e naturalmente la frequenza cardiaca anche a riposo. Dotato di un cinturino antibatterico AG+ protegge la pelle dai germi e la batteria ha una durata di 14 giorni con utilizzo standard.

Xiaomi Smart Band 6 è l’indossabile perfetto per chi vuole spendere poco e ha bisogno dell’essenziale: oggi ti costa ancora meno, solo 31 euro su Amazon con spedizione Prime inclusa.

