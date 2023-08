Xiaomi Smart Band 7: acquistala ora a un prezzo da SOGNO

Con Amazon i sogni diventano realtà. In questo momento, salvo esaurimento scorte, acquisti la Xiaomi Smart Band 7 a soli 42 euro, invece di 59,99 euro (prezzo di listino). Un ottimo sconto per il nuovo modello di casa Xiaomi. Estremamente comoda e leggera, offre da subito un ampio display AMOLED da 1,62 pollici dal quale non ti sfuggirà nulla. Con il 25% in più di area di visualizzazione rispetto al modello precedente, ha fino a 100 livelli di luminosità regolabile.

L’interfaccia utente è stata progettata per una visualizzazione avanzata e migliorata così da fornirti informazioni chiave e numeri più chiari e semplici. Inoltre, hai oltre 100 quadranti dinamici per ottenere un nuovo stile quando vuoi. Allenati in qualsiasi momento e analizza le tue performance grazie ai dati professionali rilevati dai sensori che valutano complessivamente il tuo allenamento.

Xiaomi Smart Band 7: piccola, ma completa

Con Xiaomi Smart Band 7 hai l’imbarazzo della scelta grazie al supporto di oltre 110 modalità sportive. Così hai più opzioni e quindi maggiori motivazioni a fare sempre meglio. Resistente all’acqua, si immerge con te in qualsiasi avventura. La tua salute è sempre sotto controllo grazie al monitoraggio continuo di frequenza cardiaca e livello di ossigeno nel sangue. Inoltre, avrai sempre monitorata anche la qualità del tuo sonno.

Acquista subito la Smart Band 7 a soli 42 euro, invece di 59,99 euro (prezzo di listino).

