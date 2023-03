Xiaomi Smart Band 7: -33% con le Offerte di Primavera Amazon

Acquista subito la Xiaomi Smart Band 7 al 33% di sconto. Si tratta di un’esclusiva delle Offerte di Primavera Amazon. Risparmia con questo ordine e metti al polso la smartband numero 1 al mondo a un prezzo eccezionale. Grazie al suo ampio display AMOLED da 1,62 pollici puoi vedere qualsiasi informazione o notifica in modo chiaro, anche sotto la luce diretta del sole.

Personalizzala come vuoi grazie ai tantissimi cinturini colorati, in morbido silicone anallergico, e agli oltre 100 quadranti disponibili. Allenati misurando ogni parametro e registrando tutti i progressi con le 110 modalità sportive integrate. Indossala e portala sempre con te. Sotto la doccia, in piscina o al mare, ti seguirà ovunque perché è resistente all’acqua fino a 5 ATM.

Xiaomi Smart Band 7: prezzo pazzo con le Offerte di Primavera Amazon

Approfitta delle Offerte di Primavera Amazon per acquistare la Xiaomi Smart Band 7 a soli 39 euro, invece di 59,99 euro. Una volta al polso potrai controllare tutti i livelli della tua salute come frequenza cardiaca, livello di ossigenazione del sangue, qualità del sonno e analisi professionale dell’allenamento VO2 max. Dimenticala indosso grazie alla batteria che dura 14 giorni.

Mettila nel carrello a soli 39 euro, invece di 59,99 euro. Ricordati che per accedere alle Offerte di Primavera Amazon devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

