Xiaomi Smart Band 7: OGGI è tuo ad un PREZZO STRACCIATO

Se non saltate neanche un allenamento in palestra o vi piace semplicemente tenervi in forma con una corsetta quotidiana al parco, non potete non avere questo orologio smart ideale per supportarvi in ogni tipologia di attività fisica. Si tratta dello Xiaomi Smart Band 7, oggi in super offerta su Amazon con uno sconto eccezionale del 26%.

L’accessorio super utile è disponibile a soli 44 euro, anziché 59 euro, compresa spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. Questo gioiellino della Xiaomi vi cambierà la vita ma affrettatevi, la promozione è limitata e gli articoli disponibili sono pochissimi!

Xiaomi Smart Band 7: il compagno ideale dei vostri allenamenti

Lo Xiaomi Smart Band 7 è l’accessorio indispensabile se ami l’attività fisica e lo sport, sia da praticare in palestra che all’aria aperta.

Questo modello supporta oltre 110 modalità sportive, aiutandoti a tenere traccia delle calorie bruciate, delle variazioni della frequenza cardiaca e della durata dell’allenamento. L’analisi può variare a seconda dell’età, del sesso e di altre condizioni dell’individuo, inclusi, a titolo esemplificativo, i tipi di esercizi e i carichi.

Il braccialetto è dotato di un magnifico e ampio schermo AMOLED da 1.62“, 24% più grande rispetto alla versione precedente. Grazie ai chipset di nuova generazione, la transizione da una schermata all’altra risulta più fluida, mentre la visualizzazione è ottimale anche con la piena luce solare.

Con l’orologio smart è possibile tenere sotto controllo anche molteplici valori vitali. Il dispositivo consente il monitoraggio del massimo volume di ossigeno consumato per minuto e della frequenza cardiaca in tempo reale. In più vibra per avvisarti se il livello di ossigeno nel sangue è troppo basso (<90%) o se la frequenza cardiaca esce dalla zona sicura. Allo stesso modo monitora l’andamento del sonno con cura elaborando statistiche dettagliate.

