Xiaomi Smart Band 7 Pro è già in sconto: -20 euro

Appena annunciato, Xiaomi Smart Band 7 Pro è il nuovo dispositivo indossabile del marchio che ha saputo conquistare il settore. Una new entry del catalogo che non delude le attese. Caratterizzato da un design inedito e da funzionalità avanzate, è già disponibile per l’acquisto. Lo puoi trovare sullo store ufficiale del produttore e, tra poco, comparirà anche su Amazon.

Acquista subito Xiaomi Smart Band 7 Pro (sconto)

Diamo uno sguardo a quelle che sono le più importanti specifiche tecniche integrate. Tutto ruota attorno al display touch AMOLED da 1,64 pollici con risoluzione 456×280 pixel e vetro curvo 2.5D temperato. Ci sono il supporto per oltre 110 modalità di allenamento, il monitoraggio per SpO₂ e dello stress, il tracciamento del sonno e il tracking della salute femminile. È garantita la resistenza all’acqua (5 ATM). Non mancano poi Bluetooth 5.2, compatibilità con Android e iOS, sensori per frequenza cardiaca e di luce ambientale, accelerometro, giroscopio, GNSS e una batteria da 235 mAh con autonomia fino a quasi due settimane e ricarica magnetica. Le dimensioni sono 44,7×28,8×11 millimetri, il peso si attesta a soli 20,5 grammi (cinturino escluso). Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda completa.

Due le colorazioni disponibili: Black (o Grigio grafite, qui sopra a sinistra) e Ivory (o Oro chiaro, a destra). Per entrambe, il prezzo è lo stesso, 99,99 euro al lancio, con la possibilità di approfittare però della promozione del day one e acquistarlo subito a soli 79,99 euro.

Xiaomi Smart Band 7 Pro arriverà entro oggi anche sullo store ufficiale Amazon del brand. Al momento, sull’e-commerce, lo propongono solo venditori terzi, ma a fronte di una spesa maggiore: eccolo nelle versioni Black e Ivory.

