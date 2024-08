Xiaomi Smart Band 7 Pro tocca il MINIMO STORICO, smartwatch bestiale

Al tuo polso un gioiellino che non ha limiti. Discreto ma perfetto per tutti i giorni con il suo potenziale unico ma soprattutto con la sua tecnologia all’avanguardia. Conta che lo indossi giorno e notte e non ne fai mai a meno perchè oltre a una batteria ottima, ha funzioni legate alla quotidianità ed è poco ingombrante per non trovarlo di troppo neanche quando dormi.

Siccome su Amazon ha toccato il minimo storico, te lo propongo al volo. Collegati al volo in pagina per acquistarlo con soli 43€ e non perdere questa occasione.

Le spedizioni sono gratuite quando hai un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Xiaomi Smart Band 7 Pro, un accessorio altamente tecnologico

Una volta che lo indossi non te ne separi più. È così facile prendere questa decisione quando scopri cosa Xiaomi Smart Band 7 Pro ti offre e i vantaggi che sblocchi facendolo tuo. Prima di vedere cosa nasconde al suo interno, voglio scrivere due righe sulla sua estetica: schermo allungato, design elegante e lineare con cinturino in silicone nero. Si abbina sempre e comunque oltre a essere adatto sia per polsi maschili che femminili.

Leggi le notifiche e personalizza il quadrante a piacere. Con luminosità elevata, colori sgargianti e dimensioni ideali hai una visione ottima in qualsiasi circostanza. Alza il poso e scopri cosa accade dentro e fuori il tuo corpo.

Come mai dico questo? Beh, dentro questo Xiaomi trovi sensori avanzati che tengono costantemente sotto controllo la tua salute e il movimento. Per allenarti hai a disposizione qualcosa come 110 modalità preinstallate e poi ci sono indicatori per il cuore, il sonno, la respirazione e così via.

Dal punto di vista social, goditi le notifiche smart, Amazon Alexa integrata oltre al GPS integrato.

La batteria dura fino a 12 giorni con una ricarica e il sistema è impermeabile fino a 5ATM.

Non ti resta che aprire Amazon e approfittare di questo minimo storico per acquistare il tuo bellissimo Xiaomi Smart Band 7 Pro a soli 43€ con un click.

Spedizioni gratuite con i servizi Prime.