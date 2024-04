Xiaomi Smart Band 7: SCONTO FOLLE su Amazon (-36%)

Con oltre 100 quadranti personalizzati e più di 110 modalità sportive, la Xiaomi Smart Band 7 si attesta tra le migliori smartband in commercio. Oggi la acquisti in super offerta al 36% di sconto su Amazon. Approfitta subito di questa incredibile promozione che potrebbe terminare velocemente.

La promozione include anche la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo che preferisci se hai un abbonamento Prime attivo. Così assicuri al tuo polso un dispositivo dotato di display AMOLED da 1,62 pollici ad alta risoluzione e con modalità always-on.

Xiaomi Smart Band 7: una vera alleata per il tuo benessere

Con lo Xiaomi Smart Band 7 hai una vera alleata per salute, benessere e forma fisica. Grazie al monitoraggio continuo del livello di ossigeno nel sangue e della frequenza cardiaca hai già due elementi importanti da conoscere per sapere come stai. A questo aggiungi anche il monitoraggio del sonno.

Inoltre, grazie all’analisi professionale dell’allenamento VO2 max hai informazioni dettagliate e precise sui tuoi progressi. Questo garantisce il raggiungimento degli obiettivi senza sforzarti né eccedere pericolosamente ad allenamenti troppo impegnativi o al contrario inutili per te.

Resistente all’acqua fino a 50 ATM la porti con te sotto la doccia, in piscina e anche al mare. Ricevi tutte le notifiche del tuo smartphone o personalizzale come preferisci decidendo tu cosa ricevere e cosa no. La batteria ha una durata di 14 giorni. Acquistala ora al 36% di sconto.