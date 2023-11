Xiaomi Smart Band 8 a 29€: è il Black Friday di Unieuro

Il Black Friday è già iniziato su Unieuro, come dimostra l’offerta che propone Xiaomi Smart Band 8 in sconto a soli 29,99 euro. Consigliamo agli interessati di approfittarne subito, prima di un possibile sold out.

Unieuro, Black Friday: solo 29€ per Xiaomi Smart Band 8

La colorazione in offerta è Champagne Gold, quella visibile in queste immagini. Con telaio in metallo, integra funzioni complete per la gestione e il monitoraggio della salute. Inoltre, la batteria ha un’autonomia elevata che può arrivare fino a 16 giorni con una sola ricarica. L’esperienza ruota attorno al display AMOLED da 1,62 pollici a colori con frequenza di aggiornamento 60 Hz e risoluzione 192×490 pixel. Altre informazioni nella scheda del prodotto.

Le dimensioni sono 48×22,5×10,99 millimetri, il peso si attesta a soli 27 grammi. Integra sensori per la misurazione del battito cardiaco, è impermeabile e la connettività avviene tramite Bluetooth 5.1 con supporto a smartphone Android e iOS. Al prezzo finale di soli 29,99 euro, Xiaomi Smart Band 8 è un affare da cogliere al volo. Anzi, da mettere al polso. Quello di listino è 39,99 euro.

Come scritto in apertura, non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta. Il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito, prima di un eventuale sold out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.