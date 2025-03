Xiaomi Smart Band 9 a soli 30€ per la Festa di Primavera Amazon

Xiaomi Smart Band 9 al prezzo finale di soli 30,99 euro è una delle migliori occasioni di oggi, tra quelle proposte da Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera. Mettilo al polso, approfittando di un forte risparmio rispetto al listino ufficiale.

Amazon taglia il prezzo di Xiaomi Smart Band 9

Integra un display AMOLED da 1,62 pollici a colori con risoluzione 490×192 pixel, superficie touch e luminosità superiore in confronto a quella del modello precedente, sensori per il monitoraggio della salute dedicati a frequenza cardiaca, passi effettuati, livello di saturazione di ossigeno nel sangue, ciclo mestruale e qualità del sonno, quello per la luminosità ambientale. Inoltre, può tracciare con precisione oltre 150 attività sportive e la sua batteria da 233 mAh garantisce un’autonomia dichiarata fino a 21 giorni con una sola ricarica. È compatibile con gli smartphone Android e iOS, grazie alla connettività Bluetooth 5.4. Ancora, il design è waterproof così da non temere il contatto con l’acqua. Dai uno sguardo alla descrizione completa per scoprire tutte le altre caratteristiche.

L’affare di oggi ti consente di mettere al polso Xiaomi Smart Band 9 al prezzo finale di soli 30,99 euro, con un forte sconto rispetto al listino ufficiale. È venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita entro domani a casa tua se hai un abbonamento Prime attivo.

Ultimi giorni per fare scorta di risparmio con la Festa delle Offerte di Primavera. L’evento organizzato dall’e-commerce, con migliaia di promozioni in ogni categoria, terminerà il 31 marzo. Non farti scappare l’occasione di acquistare dispositivi tecnologici come in questo caso, prodotti per la casa e articoli per il fai-da-te . Visita la pagina dedicata e scopri tutti di vantaggi.