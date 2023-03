Xiaomi Smart Band: per la salute e il fitness, in offerta su Amazon

Vuoi monitorare la tua attività fisica, il tuo sonno e il tuo battito cardiaco in modo semplice e intelligente? Allora non perdere questa offerta su Amazon: la Xiaomi Smart Band è disponibile a soli 49,90 euro.

Xiaomi Smart Band è un braccialetto intelligente che ti aiuta a tenere sotto controllo la tua salute e il tuo benessere. Con il suo schermo AMOLED a colori da 1,1 pollici, puoi visualizzare le tue statistiche, le notifiche del tuo smartphone e le impostazioni personalizzabili.

Xiaomi Smart Band in offerta: perfetto per salute e fitness

Il bracciale ti permette di misurare i tuoi passi, le calorie bruciate, la distanza percorsa e i minuti di attività. Puoi anche scegliere tra 11 modalità sportive per registrare i tuoi allenamenti e sincronizzare i tuoi dati con l’app Mi Fit.

Per non farsi mancare niente, l’indossabile monitora anche il tuo sonno, il tuo battito cardiaco e il tuo livello di stress. Ti offre inoltre funzioni utili come il controllo della musica, il cronometro, il timer, il trova telefono e il blocco dello schermo.

La batteria dura fino a 14 giorni con una sola ricarica e hai anche una una resistenza all’acqua fino a 50 metri. È compatibile con Android e iOS e si collega al tuo smartphone tramite Bluetooth in maniera semplice e veloce.

Non perdiamo altro tempo perché puoi ordina subito la tua Xiaomi Smart Band su Amazon a soli 49,90 euro. Riceverai il braccialetto con un cavo di ricarica magnetico e una guida rapida.

