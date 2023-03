Xiaomi Smart Band: perfetto per lo sport, in offerta su Amazon

Vuoi monitorare la tua attività fisica e la tua salute in modo veloce, tecnologico ed efficiente? Non puoi non approfittare allora dell’occasione di acquistare Xiaomi Smart Band a soli 43 euro invece di 59 su Amazon.

Con spedizione Prime e consegna immediata lo riceverai subito. Affrettati perché, come sempre accade in questi casi, le scorte sono limitate.

Xiaomi Smart Band: per l’attività fisica e non solo

Xiaomi Smart Band è un braccialetto intelligente che integra l’assistente vocale Alexa e ti offre diverse funzioni per il tuo benessere. Con uno schermo AMOLED da 1,1 pollici, ti permette di visualizzare le tue chiamate, i tuoi messaggi, le tue notifiche e i tuoi promemoria con un semplice gesto del polso. Puoi anche personalizzare il quadrante con oltre 65 temi o con le tue foto preferite.

Il dispositivo è dotato di un sensore PPG che misura la frequenza cardiaca 24 ore su 24 e ti avvisa se esce dalla zona sicura. Tiene anche traccia della qualità del sonno, del ciclo mestruale e dello stress. Inoltre, ha una funzione PAI (Personal Activity Intelligence) che calcola il tuo punteggio di attività fisica in base al sesso, all’età e ad altri dati.

Hai il supporto per 11 modalità sportive professionali come corsa, ciclismo, nuoto, yoga e altre ancora. Registra accuratamente i tuoi dati come durata dell’allenamento, calorie bruciate e frequenza cardiaca. Inoltre, è resistente all’acqua fino a 50 metri, quindi puoi indossarlo sotto la doccia o mentre nuoti.

Con batteria da 125mAh che ti garantisce una durata di 14 giorni con una singola carica, Xiaomi Smart Band svolge alla grande la sua funzione. Ora a soli 43 euro su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.