Intrattenimento no limits con Xiaomi Smart Fire TV: risparmi 100€

Grande risparmio per la fantastica e ultra apprezzata Xiaomi Smart Fire TV 43″ oggi in offerta a soli 299,99 euro, invece di 399,99 euro. Una soluzione intelligente per chi cerca un intrattenimento no limits. Infatti, questo televisore di ultima generazione non solo è compatibile con il nuovo digitale terrestre, ma ha anche integrato il sistema operativo Fire TV. Ciò vuol dire che avrai accesso immediato a tutte le piattaforme streaming esistenti con l’ecosistema realizzato da Amazon.

Quindi potrai gestire qualsiasi funzionalità attraverso il controllo vocale di Alexa. Pensa con quanta comodità potrai scegliere il film da guardare o, se sei indeciso, chiedere ad Alexa qualche suggerimento in merito al genere che ti piace di più. Inoltre, ogni contenuto trasmesso da questo gioiellino dal suo display a 43 pollici sarà altamente immersivo grazie all’assenza dei bordi metallici. Tutto a tutto schermo quindi, per un’esperienza utente spettacolare e unica oltre che innovativa.

Xiaomi Smart Fire TV: il divertimento che cercavi è arrivato

Risparmia sull’acquisto della fantastica Xiaomi Smart Fire TV su Amazon che ha confezionato una promozione molto invitante. Tra l’altro, questo prodotto, è compatibile con la possibilità di pagare in comode rate tasso zero selezionando Cofidis prima del check out. Un altro vantaggio in più per convincerti che questo televisore avanzato è ciò che stavi cercando. Goditi tutti i contenuti che vuoi con risoluzione 4K Ultra HD. Guarda immagini dai colori vivaci e con una maggiore profondità.

Scarica tutte le piattaforme streaming che vuoi tra cui Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e molti altri. Sfrutta il controllo intelligente integrato con Fire TV e Alexa inclusi per cambiare canale, regolare il volume, aprire app e altro tramite comandi vocali. Acquista subito la tua nuova Smart TV Xiaomi all’incredibile prezzo di 299,99 euro, invece di 399,99 euro. La consegna è gratuita per tutti i clienti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.