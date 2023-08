Xiaomi Summer Sale: tantissimi prodotti smart a prezzi fantastici

Stai cercando il momento giusto per cambiare smartphone, acquistare un tablet, semplificarti la vita con un robot aspirapolvere o cucinare in maniera sana e senza fatica? Per questo e per tantissime altre esigenze affidati al Mi Store che da oggi e fino al 15 agosto 2023 ha avviato una super promozione formidabile. Acquista tantissimi prodotti in super sconto con la Xiaomi Summer Sale!

Una delle offerte più pazze nella categoria auricolari è quella degli Xiaomi Buds 3, ora tuo a soli 79,99 euro, invece di 129,99 euro. Si tratta di un prodotto top di gamma in grado di rivoluzionare il tuo ascolto. Indossandole scoprirai cosa significa ascoltare musica senza interferenze e rumori provenienti dall’esterno. La batteria garantisce fino a 7 ore di utilizzo con una carica e 32 ore con custodia di ricarica.

Xiaomi Summer Sale: la forza del risparmio

Tantissimi prodotti smart ti stanno aspettando con la Xiaomi Summer Sale sul Mi Store. Un’iniziativa unica in grado di farti risparmiare con un mondo di sconti senza però rinunciare alla migliore qualità disponibile. Smartphone, tablet, elettrodomestici, auricolari, smart home e molto altro ancora è pronto per essere adottato a prezzi sorprendenti.

Lasciati conquistare dal Redmi Watch 2 Lite, oggi tuo a soli 39,99 euro, invece di 79,99 euro. Si tratta di un’ottima occasione per questo smartwatch completo di tutto. Finalmente puoi dedicarti alla tua persona. Con oltre 100 modalità fitness hai solo l’imbarazzo della scelta sul tuo prossimo allenamento. La batteria dura fino a 10 giorni senza una ricarica. E con i suoi sensori misuri frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, sonno e fasi del ciclo.

