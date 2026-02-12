Xiaomi Tag è pronto a sfidare AirTag: cosa sappiamo

Queste immagini arrivano dal portale tedesco WinFuture e mostrano in anteprima (non ufficiale) il design di Xiaomi Tag. Sono frutto di un leak che la nostra esperienza ci porta a etichettare come molto affidabile. Il dispositivo non è ancora stato annunciato, ma è facile prevedere che sarà l’ennesimo successo commerciale per il marchio. Le premesse ci sono tutte, non dovremo attendere molto per saperne di più.

Tutto quello che sappiamo su Xiaomi Tag

Sarà ovviamente un concorrente del nuovo AirTag, ma molto più economico e pienamente compatibile con Android e iOS. Identificato con il modello BHR08SPGL, è stato avvistato per errore sugli store di alcuni rivenditori europei. Questo fa pensare a un lancio ormai dietro l’angolo. Lo si potrà mettere in borsa, agganciare al portachiavi o allo zaino, come qualsiasi altro tracker Bluetooth.

Xiaomi Tag dovrebbe essere proposto al prezzo di 17,99 euro, una spesa inferiore rispetto sia all’alternativa di Apple sia ad altri prodotti della stessa categoria come il moto tag di Motorola. Sono previsti anche bundle con un risparmio non indifferente, come quello da quattro unità a 59,99 euro.

Tra le caratteristiche note ci sono lo spessore di 7,2 millimetri e la possibilità di cambiare batteria (CR2032) una volta esaurita. Il design è studiato in modo da permettere di associarlo a qualsiasi anello o gancio senza dover acquistare un accessorio separatamente.

Per quanto riguarda invece le specifiche, dovrebbe supportare la connettività Bluetooth 5.4 e NFC, ma non il sistema UWB (Ultra-Wideband) per il tracciamento preciso. Questo potrebbe essere l’unico vero neo del dispositivo.

L’impressione è che lo vedremo presto sul sito ufficiale del brand. Non rimane che attendere l’annuncio, il resto è già stato svelato. Xiaomi Tag è destinato a un segmento dove le alternative oggi non mancano, ma in cui l’azienda può dire la sua, soprattutto forte di un rapporto qualità-prezzo che dai primi rumor sembra elevato.