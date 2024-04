Xiaomi TV A e Xiaomi TV A Pro: tutto sui nuovi televisori

Arrivano in Italia i nuovi televisori del brand cinese: sono quelli delle linee Xiaomi TV A e Xiaomi TV A Pro. Si tratta di modelli dotati della piattaforma Google TV e di un pannello con risoluzione 4K, progettati per semplificare l’accesso ai contenuti per l’intrattenimento multimediale, dai film alle applicazioni, fino ai giochi. Si parte da 279,00 euro per il modello più economico. La vendita prenderà il via domani (giovedì 25 aprile).

I televisori Xiaomi TV A e Xiaomi TV A Pro in Italia

Tra le caratteristiche che vale la pena citare c’è la tecnologia di compensazione del movimento MEMC per immagini fluide e nitide. È stata riposta grande attenzione anche al design. La gamma Pro vanta inoltre display QLED, il supporto alla modalità HDR e l’audio Dolby. Si tratta di un ennesimo tassello che va a completare la strategia Human x Car x Home inaugurata dal marchio nei mesi scorsi al Mobile World Congress di Barcellona, di cui fa parte anche il lancio dell’auto elettrica SU7.

Prezzo, disponibilità e promozioni

Come già scritto in apertura, la disponibilità è prevista da giovedì 25 aprile sullo store ufficiale mi.com, con prezzi da 279,90 euro. Di seguito tutte le versioni in vendita, quasi tutte con Xiaomi Smart Band 8 in bundle.

Xiaomi TV A

43 pollici a 279,00 euro con Xiaomi Smart Band 8;

50 pollici a 349,00 euro con Xiaomi Smart Band 8;

55 pollici a 399,00 euro;

65 pollici a 549,00 euro con Xiaomi Smart Band 8.

Nelle prossime settimane arriverà anche la versione da 32 pollici con pannello HD a 169,00 euro.

Xiaomi TV A Pro

43 pollici a 299 euro con Xiaomi Smart Band 8 Pro;

55 pollici a 449,00 euro con Xiaomi Smart Band 8 Pro;

65 pollici a 649,00 euro con Xiaomi Smart Band 8 Pro.

Dal 29 aprile sarà possibile acquistare anche la versione da 75 pollici a 869,00 euro.