Xiaomi TV Stick 4K: solo 50€ per rendere smart il tuo televisore

Grazie ad Amazon anche oggi risparmi tantissimo aggiudicandoti un prodotto di altissima qualità. Rendi smart qualsiasi televisore o schermo grazie alla Xiaomi TV Stick 4K, tua a soli 50 euro, invece di 69,99 euro. Un’offerta pazzesca che ti regala un prodotto altrettanto fantastico. Con questo dispositivo lo streaming di qualità diventa portatile. Poco più grande di una pen drive, la TV Stick 4K è la soluzione giusta al tuo intrattenimento.

Installa tutte le applicazioni disponibili sul Play Store di Google grazie al sistema operativo integrato Android TV. Le piattaforme che ami le trovi in un unico posto, da portare sempre con te. Ti basterà un attacco HDMI e una connessione internet WiFi per avere tutti i contenuti preferiti pronti da vedere immediatamente. Il suo processore con 2GB di RAM garantisce prestazioni sempre perfette e una buona velocità di navigazione.

Xiaomi TV Stick 4K: l’eccellenza è sempre più piccola

Scegli Xiaomi TV Stick 4K per il tuo intrattenimento. Piccolissima, la porti sempre con te rendendo smart qualsiasi schermo dotato di una porta HDMI. Con la tecnologia 4K hai immagini sempre perfette e ricche di dettagli mozzafiato. Inoltre, il telecomando Bluetooth è perfetto per gestire ogni contenuto, grazie anche all’integrazione perfetta di Google Assistant che ti permette di fare tutto con i comandi vocali. Un’ottima comodità. Ci sarebbe ancora molto da dire, ma perderesti l’offerta.

Perciò acquistala ora a soli 50 euro, invece di 69,99 euro. L’offerta speciale, in questo momento disponibile su Amazon, è un’esclusiva Prime. Quindi, se ancora non sei iscritto al servizio, attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.