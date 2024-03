Xiaomi TV Stick: in sconto su Amazon (-34%) e ogni schermo diventa smart

Con Xiaomi TV Stick 4K hai la possibilità di trasformare qualsiasi schermo in un centro multimediale degno delle migliori Smart TV di ultima generazione. Questa stick che si collega direttamente alla presa HDMI di una TV o di un monitor può essere tua in offerta su Amazon al prezzo speciale di 45,99 euro, invece dei 69,99 di listino. Ti spieghiamo subito come funziona dopo il pulsante.

Xiaomi TV Stick 4K in offerta: ogni schermo diventa smart

Xiaomi TV Stick 4K è dotata del sistema operativo Android TV che ti consente di accedere quindi a un vasto catalogo di oltre 400.000 film e serie TV attraverso le tue app preferite. Con oltre 7000 app disponibili su Google Play puoi riprodurre musica, giocare, proiettare contenuti da qualsiasi dispositivo e molto altro ancora.

L’uscita 4K e il supporto alla tecnologia Dolby Vision ti permette di avere una qualità video eccezionale, rendendo l’esperienza visiva più vivace e coinvolgente che mai. Il tutto combinato con le tecnologie Dolby Atmos e DTS HD restituisce un audio più ricco e realistico, da cinema.

L’Assistente Google integrato ti consente di accedere rapidamente a una vasta gamma di contenuti di intrattenimento, cercare informazioni e controllare i tuoi dispositivi domestici smart, tutto con il semplice utilizzo del riconoscimento vocale.

E con Chromecast puoi facilmente trasmettere in streaming i tuoi programmi preferiti dal telefono, tablet o notebook direttamente sul televisore. Xiaomi TV Stick 4K è insomma un piccolo gioiellino, compatto e potente, che trasforma ogni schermo in una Smart TV di ultima generazione. Acquistalo adesso in offerta a 45,99 euro invece di 69,99.