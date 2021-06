Xiaomi: un MOSTRO di monitor ultra sottile, prezzo shock

Certo, Xiaomi è anche monitor: e che monitor! Il Mi 1C è un vero gioiellino. Un pannello da 23,8″ con risoluzione FHD, bassissime emissioni di luce blu e – soprattuto – un design spettacolare: è incredibilmente sottile! La cosa più interessante di oggi è che lo porti a casa a 113€ circa con spedizioni rapide e gratis, direttamente da Amazon!

Xiaomi: eccellente monitor, super prezzo

Perché lui? Perché l'equilibrio tra qualità e prezzo ha pochissimi rivali. Il pannello LCD da quasi 24″ è studiato per mettere una quantità minima di luce blu, senza tuttavia intaccare la qualità visiva. Questo significa che proteggi la vista, senza scendere a compromessi. Anzi: godi di un contrasto 1000:1 e di un angolo di visione super ampio di ben 178 gradi.

Il motivo per cui lo amerai non è questo però. Sono sicura che rimarrai estasiato, scoprendo il suo design. Super moderno e minimal, guardalo di profilo e noterai che è super sottile: non solo è più facile da posizionare, ma è anche bellissimo da vedere.

Semplicissimo da collegare, lo attacchi alla corrente elettrica e poi sfrutti le uniche due porte di input: VGA oppure HDMI. Regoli la posizione e sei pronto a godere di altissima qualità, garantita dal colosso cinese.

Insomma, un concentrato di tecnologia a un prezzo che adesso è più che concorrenziale. Ravviva il tuo setup desktop adesso e porta a casa questo gioiellino di monitor Xiaomi a poco più di 100€ (lo sconto viene applicato in automatico prima di pagare): non perdere l'occasione del giorno. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime. Attento però: è un'offerta destinata a durare molto poco!