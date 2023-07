Xiaomi Watch S1 Active: su Amazon RISPARMI quasi 100€

Lo Xiaomi Watch S1 Active è un ottimo smartwatch dotato di funzionalità premium per allenamento, sport, salute e forma fisica. Oggi lo acquisti in forte sconto su Amazon. Approfittane subito! Mettilo nel carrello a soli 102,89 euro, invece di 199,99 euro. Stai risparmiando quasi 100 euro grazie a questa promozione speciale. La disponibilità è immediata, ma le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Tra l’altro, se sei un cliente Prime, hai due vantaggi inclusi. Primo, la consegna gratuita direttamente a casa tua. Secondo, la possibilità di pagare in comode rate con Cofidis direttamente al check out. Ogni informazione rilevata tramite i suoi sensori, il sistema GPS e la connessione alla rete, viene mostrata sul praticissimo display AMOLED HD da 1,43 pollici. L’elegante ghiera in metallo include uno schermo speciale con frequenza di aggiornamento a 60Hz.

Xiaomi Watch S1 Active: il lusso oggi costa quasi la metà

Con uno Xiaomi Watch S1 Active al polso hai tutto quello che ti serve per prenderti cura della tua persona. Con 117 modalità fitness, di cui 19 professionali, puoi rimanere in forma senza troppa fatica. Impermeabile, questo orologio lo porti con te in acqua fino a 5 ATM. La tecnologia GPS dual-band offre una localizzazione più rapida e precisa. Tutti i parametri della tua salute vengono controllati come frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, sonno, stress e molto altro ancora.

Indossalo e utilizzalo fino a 12 giorni grazie alla sua batteria efficiente. Acquista ora il tuo Watch S1 Active a soli 102,89 euro, invece di 199,99 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.