Xiaomi Watch S1 Active in offerta su eBay grazie a questo CODICE SCONTO

L’offerta eBay su Samsung Galaxy Watch 4 Classic non ti ha convinto? Il prezzo è ancora troppo alto per le tue tasche anche nonostante la presenza di un codice sconto? Allora abbiamo l’alternativa perfetta per te, sempre ripresa dal portale e-commerce statunitense: stiamo parlando di Xiaomi Watch S1 Active, pronto per essere acquistato in offerta grazie al codice promozionale attivo fino a fine giugno 2023.

Xiaomi Watch S1 Active in offerta su eBay: non perdertelo!

Lo smartwatch in questione è caratterizzato da un design moderno, perfetto per un uso sportivo ma anche adatto per ambienti eleganti. In questo caso specifico, poi, Xiaomi Watch S1 Active giunge nel colore Moon White. Il rivenditore che aderisce alla promozione su eBay non dispone del colore Nero.

Lato specifiche tecniche, si tratta di un medio-gamma molto intrigante: il display da 1,43 pollici con refresh rate di 60Hz è pratico da utilizzare e garantisce un’ottima visione dei contenuti, mentre viene circondato da una ghiera in metallo sempre pronta a proteggerla da eventuali urti.

Non mancano la tecnologia GPS dual-band, i sensori per monitorare frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, sonno e stress, e un totale di 117 modalità fitness – di cui 19 disponibili in una variante Pro. Con oltre 200 quadranti può essere personalizzato in qualsiasi modo possibile, mentre la batteria garantisce fino a 12 giorni di autonomia a seconda delle attività e funzionalità attive.

Il prezzo? Grazie all’offerta attualmente in corso si scende a 108,18 euro, ma solo usando il codice sconto VACANZE23. Se già senza offerte Xiaomi Watch S1 Active è uno dei migliori smartwatch sul mercato per rapporto qualità-prezzo, con questo piccolo taglio sul cartellino si rivela ancora più intrigante. Peraltro, il rivenditore ti garantisce la consegna gratuita in due giorni e paga le spese di spedizione in caso di reso, effettuabile entro 30 giorni. Il pagamento va invece effettuato con carta di credito o PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.