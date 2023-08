Xiaomi Watch S1 Active a soli 84€: scopri dove acquistarlo

In questo momento acquisti lo Xiaomi Watch S1 Active a soli 84,89 euro, invece di 199,99 euro. Questo super prezzo lo trovi solo su Amazon che, a tutti i clienti Prime, include anche la consegna gratuita e una garanzia completa. Questo smartwatch è un top di gamma assurdo con questo sconto pazzesco che lo rende un best buy a tutti gli effetti. Non per altro sta andando a ruba con previsione di un breve sold out.

Non perdere tempo se vuoi aggiudicartelo per metterlo al polso e avere sotto controllo salute, benessere e forma fisica. Tutto con un tocco smart per avere a portata di sguardo le notifiche del tuo smartphone direttamente sull’orologio. Tra l’altro puoi anche rispondere alle chiamate in arrivo direttamente dal tuo polso, senza dover prendere in mano il telefono. Scopri tutte le caratteristiche vincenti di questo prodotto!

Xiaomi Watch S1 Active: molto più di un semplice orologio

Con al polso il tuo Xiaomi Watch S1 Active hai tutte le informazioni che vorresti sapere sul tuo corpo. Molto più di un semplice orologio, integra dei potenti sensori in grado di monitorare costantemente la tua frequenza cardiaca così come l’ossigenazione del sangue. Inoltre, mentre dormi, controlla anche la qualità del tuo sonno rivelandoti nei minimi particolari come riposi. Con 110 modalità di fitness, registri tutti i tuoi progressi mentre ti alleni.

Acquistalo immediatamente a soli 84,89 euro, invece di 199,99 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.