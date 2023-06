Xiaomi Watch S1 in sconto su eBay, ma solo se usi questo codice speciale!

Parallelamente all’offerta su Xiaomi Watch S1 Active disponibile su eBay per un periodo di tempo limitato, nello stesso portale puoi trovare la versione base del medesimo smartwatch a un prezzo più basso rispetto al listino. Xiaomi Watch S1 è in promozione su eBay, ma solo usando questo codice speciale valido fino al 30 giugno 2023. Insomma, cogli questa occasione d’oro se stai cercando uno smartwatch nuovo di zecca, o lo vuoi regalare a qualcuno.

Xiaomi Watch S1 in promozione fino a fine giugno 2023

L’offerta in questione viene garantita su una moltitudine di dispositivi d’elettronica e informatica su eBay e non è esclusiva del rivenditore italiano che si occupa della distribuzione dello smartwatch. Peraltro, il commerciante gode del 100% dei feedback positivi su oltre 173.000 recensioni, e garantisce la consegna gratuita entro due giorni dall’acquisto. In altre parole, Xiaomi Watch S1 arriverà entro venerdì 23 giugno 2023 procedendo con la transazione entro oggi, mercoledì 21 giugno.

Ma vediamo le specifiche tecniche del dispositivo: Xiaomi Watch S1 si presenta con un display AMOLED HD da 1,43 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 60 Hz e telaio in acciaio inossidabile, mentre il cinturino può essere in pelle o in gomma. Confermati il supporto a 117 modalità di allenamento, con 19 versioni Pro per attività specifiche, e la presenza dei sensori per monitorare la frequenza cardiaca, la quantità di ossigeno nel sangue, il sonno, lo stress e di una guida per esercizi di respirazione. Infine, segnaliamo il supporto alle chiamate telefoniche Bluetooth e al pagamento contactless tramite MasterCard.

Xiaomi Watch S1 è quindi uno smartwatch completo, perfetto per te se sei un amante dello sport o, semplicemente, vuoi un orologio intelligente di alta qualità. Il prezzo? Il rivenditore in questione normalmente lo propone a 160,99 euro, che è già un prezzo più basso rispetto ad altri portali di e-commerce. Grazie al codice VACANZE23, però, potrai risparmiare altri 16,10 euro, ovvero il 10%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.