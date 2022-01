Xiaomi Winter Sale: tanti smartphone in OFFERTA fino al 33%

Anno nuovo, offerte nuove in casa Xiaomi. Il brand cinese annuncia grossi sconti con la promo Xiaomi Winter Sale, attiva a partire dalla mezzanotte di giovedì 6 gennaio fino al prossimo 19 gennaio sul sito ufficiale Mi.com. Alcuni smartphone resteranno in sconto soltanto per 48 ore, mentre altre promozioni saranno disponibili per diversi giorni.

Le offerte del mese coinvolgono tanti smartphone su diverse fasce di prezzo, oltre alla solita Mi Band 5 e alle economiche Mi AirDots.

Xiaomi Winter Sale – Smartphone per tutte le tasche

Con la promo invernale, Xiaomi propone offerte molto interessanti sulla propria line-up di prodotti, con sconti fino al 33%. Tra gli smartphone più interessanti troviamo il top di gamma Xiaomi 11T Pro e l'ottimo POCO F3 Pro, non può mancare la serie Redmi Note, con prezzi a partire da appena 150€.

Ecco una selezione dei dispositivi più interessanti in offerta, per visionare la lista completa vi invitiamo ad accedere alla pagina dedicata agli sconti Winter Sale sul sito Mi.com.

Xiaomi 11T Pro 8GB+128GB – 549,90€ 649,90€

POCO F3 5G 8GB+256GB – 329,90€ 399,90€

POCO F3 5G 6GB+128GB – 319,90€ 369,90€

Xiaomi 11T 8GB+256GB – 549,90€ 599,90€

Xiaomi 11 Lite 5G NE 6GB+128GB – 319,90€ 399,90€

Xiaomi 11 Lite 5G NE 8GB+128GB – 349,90€ 449,90€

POCO X3 Pro 8GB+256GB – 249,90€ 299,90€

Redmi Note 10S 6GB+64GB – 209,90€ 249,90€

Redmi Note 10 Pro 8GB+128GB – 299,90€ 349,90€