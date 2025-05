Xiaomi YU7 è il SUV elettrico che sfida Tesla Model Y

A dare un’ennesima spallata a Tesla, in un momento già di per sé complicato per la società, è il marchio di smartphone e smart home: Xiaomi YU7 è ufficiale. Il nuovo SUV elettrico segue la berlina SU7 annunciata a fine 2023 e già capace di vendere oltre 200.000 unità in Cina, superando quanto fatto a livello globale da realtà storiche del settore come Ford e GM. Il produttore specifiche però che non è semplicemente una versione più alta del SU7, ma un SUV completamente ripensato da zero .

SUV elettrico: sta arrivando Xiaomi YU7

L’obiettivo, seppur non dichiarato in modo esplicito, sembra essere quello di dominare un segmento di mercato in cui oggi regna la Model Y di Elon Musk. La nuova vettura è proposta in tre versioni: Standard, Pro e Max, con autonomia fino a 835 chilometri, motore fino a 681 HP e trazione single RWD o dual AWD. Le dimensioni sono paro a 4.999 millimetri di lunghezza, 1.996 millimetri di larghezza e 1.600 millimetri di altezza. Eccola collegata a una colonnina per la ricarica.

Qui sotto, invece, un’immagine interna dell’abitacolo. Sul fronte della guida assistita, Xiaomi YU7 impiega la piattaforma NVIDIA DRIVE AGX Thor che, come si legge sul blog ufficiale, implementa funzioni AI. Realizzata con processo produttivo a 4 nm, è in grado di erogare una potenza di calcolo che arriva a 400 TOPS con architettura Blackwell. La gestione dell’infotainment è invece delegata a un sistema basato sul processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Al momento non è stato svelato il prezzo del SUV elettrico che sfida Tesla Model Y. Ne sapremo di più nel mese di luglio, quando sarà aperta la fase di preordine. La disponibilità è prevista in un primo momento solo in Cina.

Nel suo comunicato ufficiale, Xiaomi parla del nome YU7 come ispirato al termine cinese “御风而行” che simboleggia “cavalcare il vento”. Il posizionamento è nel segmento high-performance luxury del mercato.