Crisi in vista per Tesla? Storico investitore vende il 10% delle azioni

È un segnale che non è passato inosservato a Wall Street. Ross Gerber, un investitore molto fedele di Tesla, ha deciso di vendere un gran numero di azioni della società nel corso del primo trimestre. Interpellato sulla decisione, Gerber ha dichiarato di aspettarsi un calo del titolo (nonostante il recente rialzo). Inoltre, ha illustrato i problemi fondamentali della casa automobilistica.

Gerber è scettico sul ritorno di Musk al timone di Tesla e non lo nasconde. La sua società d’investimento, infatti ha liquidato ben 26.000 azioni del costruttore di auto elettriche nel primo trimestre, riducendo la sua partecipazione del 10%.

Le azioni Tesla sono sopravvalutate, così parlò Gerber

Intervistato da Business Insider, l’esperto indica tre grandi problemi che potrebbero danneggiare Tesla in futuro. Secondo lui, la guida completamente autonoma non funziona e Tesla sta affrontando cause legali legate alla tecnologia Full Self Driving. Un’altra preoccupazione è che i consumatori stanno acquistando sempre meno Tesla. Le vendite sono diminuite dell’8,6% su base annua negli Stati Uniti e sono crollate in Europa (-81% mese su mese), complice anche le dichiarazioni divisive e la crescente visibilità politica di Musk.

Infine, l’investitore ritiene che l’azienda debba affrontare una forte concorrenza nel mercato dei taxi robotizzati. Il suo servizio sarà lanciato quest’estate, ma rivali come Waymo sono già ben consolidati.

Come afferma Gerber: “Continuiamo a credere nel valore dell’azienda, ma questo è un momento molto delicato per Tesla. Se non riuscirà a concretizzare il suo progetto di robotaxi, o almeno a far credere agli investitori e al pubblico che quel progetto è reale e vicino, allora rischia seriamente“. Infine, aggiunge con brutale franchezza: “Penso che il business sia stato sopravvalutato per un po’… Ne possediamo molti (titoli Tesla) e posso venderne altri. I prossimi sei mesi saranno cruciali per Tesla: vedremo come se la caveranno.”

Gerber è stato chiaro: se le cose non migliorano, non esiterà a ridurre la sua esposizione, e per Tesla, saranno dolori.