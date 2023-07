XPay Easy passa da 14,90€/mese a canone zero per sempre

Creare un sito web di e-commerce non è poi così difficile al giorno d’oggi visto che la tecnologia ha fatto grandi passi avanti che consentono di semplificare tutte le procedure a carico dell’utente. In ogni caso, avere a disposizione uno strumento giusto è indispensabile per evitare di commettere errori: un partner affidabile capace di supportarti in operazioni delicate, come ordini e pagamenti, è quello di cui probabilmente hai bisogno se stai leggendo questo articolo.

Nexi XPay è la soluzione di pagamento online che nasce con l’obiettivo di rispondere a qualsiasi esigenza. Una piattaforma in grado di offrire diverse soluzioni alle esigenze di ogni tipo di attività, dal negozio fisico all’e-commerce.

Cosa contraddistingue Next XPay? Sicuramente il fatto che consente di accettare qualsiasi tipo di pagamento, carte di credito, carte di debito o altri metodi. Inizia subito a vendere online con un sito personalizzato: Nexi ti accompagna nel percorso di digitalizzazione della tua azienda offrendoti soluzioni e-commerce chiavi in mano.

Per te che vuoi iniziare a vendere online e a farti conoscere sui canali digitali, scegli il pacchetto più adatto alle tue esigenze!

Con XPay offri ai tuoi clienti un’esperienza di “acquisto invisibile”, tramite la memorizzazione dei dati della carta.

I tuoi clienti potranno fare rifornimento di benzina e pagare dal proprio telefono senza passare in cassa, fare la spesa facendo scan dei prodotti con il proprio smartphone e pagare da mobile con un solo gesto, utilizzare il servizio di car sharing e pagare semplicemente uscendo dall’auto.

XPay Easy è la soluzione per semplificare e velocizzare l’esperienza di pagamento sul tuo e‑commerce senza canone mensile. Devi sostenere solamente una commissione sul costo di transazione, pari l’1,8%. Ricorda che grazie all’offerta limitata attualmente in corso puoi avere Xpay Easy senza pagare il canone mensile di 14,99 euro per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.