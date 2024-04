XPay Pro, aumenta le tue vendite in tutto il mondo a canone zero

XPay Pro è la nuova proposta Nexi messa a disposizione degli utenti che sono alla ricerca di uno strumento valido per poter gestire i pagamenti dei propri clienti. Nello specifico, XPay Pro nasce come soluzione ottimale per consentire di incassare online semplificando tutte le classiche procedure.

Oggi puoi avere una soluzione avanzata per accettare pagamenti di ogni tipo in totale flessibilità pagando 0 euro di canone mensile. Non perdere questa occasione se sei alla ricerca di uno strumento ideale per:

Domiciliare i pagamenti ricorrenti;

Accettare pagamenti da tutto il mondo;

Personalizzare la pagina di checkout del tuo sito.

Con XPay Pro non hai nessun costo di attivazione, nessuna commissione di storno e nessuna spesa di chiusura contratto! Non perdere questa occasione per poter accettare pagamenti online.

XPay Pro: la scelta dei professionisti dell’e-commerce

XPay Pro si contraddistingue perché oggi rappresenta la scelta migliore per i professionisti dell’e-commerce. Non a caso, ti consente di accettare anche altri metodi di pagamento oltre ai circuiti internazionali. Con questa proposta messa a tua disposizione da Nexi hai l’opportunità di permettere ai tuoi clienti di pagare con i metodi di pagamento più diffusi nel loro paese, rendendo ancora più semplici le tue vendite in tutto il mondo!

Non perdere altro tempo se vuoi:

Vendere all’estero incassando da clienti che pagano nella loro valuta con tasso di cambio garantito;

Integrare pagamenti in App sulla tua App nativa iOS e Android;

Pagina di pagamento personalizzata per un’esperienza di pagamento nel tuo checkout ottimizzata.

Ricorda che per te oggi il canone mensile è di 14,90 euro è paro a zero e commissioni merchant di 1,10% + 0,24 euro.

costo a transazione. Che aspetti? XPay Pro è la scelta di tutti i professionisti dell’e-commerce: per te semplice ed economico!