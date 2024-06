Yahoo aggiunge più IA a Mail e News

Yahoo ha annunciato le nuove versioni delle app Mail per desktop e News per Android e iOS. In entrambi i casi sono state aggiunte funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Yahoo News sfrutta in particolare la tecnologia di Artifact, acquisita dall’azienda californiana all’inizio di aprile.

Novità di Yahoo Mail

Yahoo Mail ha ora un nuovo design che semplifica l’accesso ai messaggi, ma soprattutto offre un’esperienza più “smart” grazie all’intelligenza artificiale. Nella nuova scheda Priority sono presente le email ritenute più importanti. Nella parte superiore è visibile un riassunto in forma di elenco puntato. L’utente trova inoltre le azioni suggerite, come la necessità di una risposta.

La nuova versione velocizza anche l’esecuzione delle varie attività. Grazie alle “quick action” è possibile aggiungere un evento al calendario, rispondere ad un invito, tracciare una spedizione, accedere ad un codice di verifica o vedere la prenotazione di un hotel.

Il pannello “starred view” mostra invece le attività più importanti. Gli elementi dell’interfaccia sono più leggibili ed è possibile collegare altri account per ricevere tutte le email in Yahoo Mail. La versione aggiornata sarà disponibile negli Stati Uniti nei prossimi mesi.

Novità di Yahoo News

Yahoo News ha invece ereditato la tecnologia IA e le funzionalità da Artifact. Gli utenti (solo negli Stati Uniti) possono creare un feed personalizzato scegliendo editori/pubblicazioni e argomenti/categorie. L’app mostra inoltre le Top Stories e i riassunti delle notizie di tendenza.

L’IA permette inoltre di generare i punti salienti che verranno mostrati nella parte superiore degli articoli. Un’altra funzionalità ereditata da Artifact è quella che consente di riscrivere i titoli considerati clickbait. È possibile inoltre bloccare alcune keyword e condividere estratti degli articoli.