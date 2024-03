Yakuza Like A Dragon per Xbox: CROLLO del prezzo su Amazon

Sei pronto per un’avventura epica che trasforma un perdente in un guerriero temibile nel nuovo e affascinante gioco per Xbox One, Yakuza: Like A Dragon? Ecco la tua occasione di ottenere questo incredibile titolo con uno sconto pazzesco del 83% su Amazon. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo stracciato di soli 9,99 euro, anziché 59,99 euro.

Yakuza Like A Dragon per Xbox: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

La storia di Ichiban Kasuga è una di tradimento, coraggio e redenzione. Dopo essere stato tradito e ingiustamente imprigionato per un crimine che non ha commesso, Kasuga torna nella sua città solo per scoprire che tutto ciò che conosceva è cambiato. Determinato a scoprire la verità dietro il tradimento della sua famiglia, Kasuga intraprende un viaggio epico attraverso le strade di Yokohama, diventando un eroe improbabile per gli emarginati della città lungo il cammino.

Yakuza: Like A Dragon ti offre un’esperienza di gioco unica, con un sistema di combattimento RPG dinamico che ti farà sentire come un vero guerriero. Scegli tra 19 Jobs unici, tra cui guardie del corpo, musicisti e altro ancora, e usa armi stravaganti come mazze, ombrelli e cartelli stradali per affrontare i tuoi nemici con stile.

Mentre esplori le strade di Yokohama, avrai l’opportunità di rilassarti nell’Arcade locale, giocare a classici giochi da sala giochi e competere in gare di go-kart senza esclusione di colpi. Completa oltre 50 missioni secondarie per scoprire tutti i segreti che la città ha da offrire.

E non dimenticare di trovare e potenziare il tuo equipaggiamento per affrontare nemici sempre più formidabili. Con Yakuza: Like A Dragon, ogni battaglia è un’avventura epica.

Cogli al volo questa incredibile offerta su Amazon e preparati a trasformarti da perdente a guerriero leggendario con Yakuza: Like A Dragon. Approfitta subito di questa opportunità e acquistalo al prezzo stracciato di soli 9,99 euro, prima che le scorte a disposizione si esauriscano.