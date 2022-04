YesLicense: Office da soli 9,99 euro, Windows da 5,99 euro

Non c’è trasformazione digitale senza un rinnovamento di macchine e software, ma non c’è trasformazione digitale neppure se si spreca il budget disponibile senza prima valutare intelligentemente tutte le opzioni d’acquisto effettivamente disponibili. Gli sconti di Pasqua di YesLicense sono la migliore occasione per valutare una possibilità ulteriore, ossia quella delle licenze software usate che il gruppo gestisce per conto di aziende che le hanno prima acquistate in volume e quindi dismesse per scelte differenti.

Il risultato è che ci si può trovare di fronte alla spesa di soli 9,99 euro per una licenza di Office 2019, potendo così legittimamente accedere ad un software di utilità quotidiana con un costo del tutto irrisorio.

Tanto Microsoft Office quanto Windows sono disponibili infatti attraverso un mercato di licenze usate che nulla tolgono alla bontà del software selezionato e molto possono apportare in termini di convenienza. Gli sconti disponibili abbassano infatti il prezzo di entrata a livelli completamente differenti rispetto alle licenze nuove, ma senza il minimo compromesso da pagare in termini di funzionalità, performance o sicurezza. Aggiornare la propria postazione di studio o lavoro, insomma, è facile ed estremamente conveniente.

Quelle che seguono sono solo alcune delle principali offerte disponibili.

Offerte Office

Offerte Windows

Offerte Superpack

Disponibili sul marketplace YesLicense, inoltre, anche ulteriori offerte dedicate specificatamente per l’ambito professionale.

Come funziona YesLicense?

YesLicense ha sede in Francia ed è regolarmente registrata nella rete partner Microsoft. L’azienda si propone al mondo PC con una lunga serie di vantaggi per chi sta cercando nuove licenze per il proprio software, il tutto con un meccanismo che promette una serie di vantaggi per chiunque stia aggiornando la propria postazione operativa.

Il prezzo, anzitutto: la scontistica è del tutto speciale grazie al fatto che l’azienda è diretta distributrice e da 8 anni opera sul mercato delle licenze Microsoft. La consegna dei codici licenza acquistati, inoltre, è immediata (tramite mail) ed il tutto arriva corredato da apposita fattura. Il supporto tecnico è inoltre garantito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, affinché ogni procedura di installazione possa andare regolarmente a buon fine e si possa avere sempre un punto di riferimento presso cui rivolgersi per ogni esigenza. Qualora una chiave dovesse risultare difettosa, ad esempio, la sostituzione sarà immediata: l’assistenza si occuperà di tutto in modo automatico.

Il tasso di soddisfazione registrato su TrustPilot è pari al 95%, a testimonianza della buona esperienza vissuta dai clienti precedenti:

Se i prezzi sono tanto bassi, il motivo sta nel meccanismo di acquisto e redistribuzione su cui si basa l’intero progetto YesLicense. Il gruppo, infatti, acquista licenze in grandi volumi da aziende che (per motivi di insolvenza, migrazione su altri supporti o interruzione dell’utilizzo per qualsivoglia motivo) intendono dismettere tali asset ottenendone almeno parziale monetizzazione. YesLicense si occupa di questa pratica acquistando le licenze, controllandone la bontà e redistribuendole senza importanti costi di ricarico. Il risultato è una licenza software senza scadenza, la cui legalità è garantita da una sentenza della Corte di Giustizia Europea (caso c-128/11 del 3 luglio 2012) che consente questo tipo di transazione – purché le licenze vengano acquistate in Europa.

