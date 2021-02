Prosegue senza sosta il lavoro di Microsoft su Il Tuo Telefono (o Your Phone in inglese), l’app di Windows 10 che mette in comunicazione il PC e lo smartphone. Come anticipato dal sito italiano Aggiornamenti Lumia, in futuro sarà possibile controllare alcune impostazioni del dispositivo mobile direttamente da desktop.

Il Tuo Telefono per controllare le impostazioni dello smartphone da W10

Quali? L’attivazione o disattivazione della modalità Non disturbare, l’accensione o spegnimento del modulo Bluetooth, il volume e il player audio. Di seguito un’animazione che lo testimonia. Bisognerà però attendere il rilascio dell’update alla versione 1.21012.195.0, non è dato a sapere con quale attesa.

Microsoft has started rolling out a new @MSYourPhone feature called "Device Indicators". Details here: https://t.co/yNJpf3WTv8 pic.twitter.com/IUJH7jUuKz — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) February 18, 2021

Your Phone è uno dei software sui quali Microsoft ha puntato maggiormente nell’ultimo periodo, consapevole della necessità di dover creare un ponte di comunicazione tra l’ecosistema desktop e quello mobile dopo il fallimento di progetti come quello relativo alla tecnologia Continuum nonostante le ottime premesse.