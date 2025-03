YouTube lancia abbonamento Premium Lite senza pubblicità

YouTube ha appena lanciato Premium Lite, un nuovo abbonamento più economico per dire addio agli annunci pubblicitari. Finalmente una boccata d’aria fresca per chi è stufo di essere interrotto ogni due secondi da spot che spuntano fuori dal nulla!

YouTube Premium Lite, pubblicità addio… o quasi

Con YouTube Lite, gli utenti potranno godersi video di gaming, moda, bellezza, cucina, news e molto altro senza interruzioni pubblicitarie. C’è però un “ma”: gli annunci continueranno a comparire sui contenuti musicali e sui videoclip. Insomma, se si vuole ascoltare le proprie canzoni preferite senza spot, si dovrà optare per l’abbonamento Premium tradizionale.

Premium Lite presenta anche altre limitazioni rispetto alla versione premium. Niente download dei video, niente riproduzione in background mentre si usa altre app, e ovviamente niente visione senza annunci dei videoclip. Insomma, un’opzione base per chi vuole semplicemente un’esperienza più fluida dei contenuti, senza troppi fronzoli.

In arrivo in altri mercati nei prossimi mesi

L’arrivo di Premium Lite non è una sorpresa: la novità era già trapelata il mese scorso grazie a un report di Bloomberg. YouTube ha confermato di aver testato l’abbonamento in Thailandia, Germania e Australia, con risultati evidentemente positivi. Ora Premium Lite sbarca ufficialmente negli Stati Uniti e nei tre mercati pilota, ma non si fermerà qui.

YouTube ha dichiarato che Premium Lite verrà esteso ad altri Paesi nei prossimi mesi, inizialmente sempre in forma di test pilota. L’obiettivo è chiaro: generare più entrate dagli abbonamenti. Il nuovo abbonamento Lite sembra pensato soprattutto per i giovani spettatori, che ormai hanno sostituito la TV con la visione di video online su piattaforme come YouTube e TikTok. Eliminare la pubblicità renderà sicuramente più appetibile la fruizione dei contenuti sul grande schermo del salotto, un trend in crescita negli Stati Uniti, dove la visione su TV ha superato quella su dispositivi mobili e desktop.

125 milioni di abbonati per YouTube

Al momento, gli abbonamenti a YouTube Music e YouTube Premium combinati raggiungono oltre 125 milioni di utenti in tutto il mondo, inclusi i periodi di prova. Un numero destinato a crescere, grazie anche all’introduzione di opzioni più flessibili e convenienti come Premium Lite.