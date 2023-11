YouTube aggiunge la sezione Per te ai canali

YouTube effettua numerosi test prima di annunciare le nuove funzionalità. Ora uno di questi “esperimenti” diventerà accessibile a tutti dal prossimo 20 novembre. I proprietari dei canali potranno aggiungere la sezione Per te alla home page. Gli utenti vedranno quindi una selezione personalizzata di video, se la cronologia è attiva.

Una delle funzionalità più popolari di YouTube è Shorts. Si tratta di video brevi con lunghezza massima di 60 secondi, come su TikTok. L’azienda di Mountain View ha ora “copiato” la principale fonte di engagement del concorrente. I creatori di contenuti possono aggiungere la sezione Per te (For you) alla home page del canale.

✨ introducing the “For you” section of your channel Home tab that recommends a mix of content from your channel to viewers based on their watch history

🚨 creators: review your settings & select formats before we roll out to viewers on 11/20

— TeamYouTube (@TeamYouTube) November 8, 2023