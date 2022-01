YouTube alza l'asticella: l'NBA in streaming in 4K

La difficoltà di trasmettere un evento live in streaming è elevata, ma il tutto si complica ulteriormente se si ambisce all'alta definizione e tutto diventa tremendamente difficile se l'ambizione arriva al 4K. Alphabet, però, in quanto ad ambizione non è certo seconda a nessuno e lancia YouTube nella mischia della concorrenza nello streaming sportivo: per la prima volta lo spettacolo dell'NBA arriva ad una definizione 4K per godere al meglio delle emozioni che il basket USA è in grado di offrire.

NBA in 4K

L'esordio sarà nella sfida tra Oklahoma City Thunders e Cleveland Cavaliers: la partita sarà disponibile su YouTube in 4K, potendo così trasmettere le immagini anche su grandi smart TV senza il minimo compromesso. Unico requisito sarà una capacità di banda sufficientemente ampia, perché i dati necessari per uno streaming di questa caratura sono eccezionalmente elevati rispetto alla media.

In Italia ancora si discute sulla qualità di servizi quali DAZN, Prime Video e Infinity+, ma YouTube dimostra come l'approdo al 4K sia già tecnicamente possibile. Ciò mette definitivamente in fuorigioco tutto quel che è stato il mondo del satellitare e sposta definitivamente il baricentro delle prospettive sulle capacità di Rete.

Se questa è la prospettiva, allora occorrerà adeguarsi su tutta la Rete: la sfida tecnica di trasmissioni come queste è elevata (ma YouTube l'ha già affrontata su molti altri canali), ma anche per la ricezione occorre essere serviti da servizi ultrabroadband all'altezza. Quella di YouTube è dunque un'asticella portata ad un nuovo livello, che presto o tardi anche l'industria del Calcio vorrà raggiungere. Lo spettacolo, del resto, è tanto più ricco quanto più densa di pixel è l'immagine proiettata nelle nostre casa.