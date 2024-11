YouTube, su Android TV arriva pulsante per abbonarsi ai canali

Su Android TV, YouTube sta apportando un numero crescente di modifiche per adattare la sua interfaccia a schermi più grandi e all’uso del telecomando. Da qualche tempo, l’interfaccia include modifiche come il layout a due colonne per la visualizzazione dei commenti e delle informazioni sul canale, oltre a nuovi formati pubblicitari.

D’ora in poi, quando l’utente metterà in pausa un video, appariranno annunci pubblicitari statici chiamati “ad break”. Queste nuove funzioni dimostrano che la piattaforma sta cercando di rendere la sua interfaccia più interattiva e di catturare l’attenzione degli spettatori, massimizzando al contempo le entrate in modo meno invasivo.

Nell’ambito di questa evoluzione, YouTube sta introducendo un pulsante “Iscriviti” più visibile direttamente nel lettore video di Android TV, per i canali a cui gli utenti non si sono ancora iscritti. Invece di dover aprire il profilo del canale per accedervi, questa opzione consente agli utenti di farlo con un solo clic. Per gli utenti già iscritti al canale, questo pulsante viene automaticamente nascosto per evitare un inutile sovraccarico visivo.

YouTube semplifica l’iscrizione ai canali con un pulsante integrato nel player

L’obiettivo del nuovo pulsante di iscrizione è quello di rendere più semplice per gli utenti l’iscrizione immediata ai canali, riducendo il numero di passaggi necessari. Finora gli utenti dovevano navigare fino alla pagina del canale, il che comportava una serie di azioni. Con questa opzione direttamente accessibile nel player, YouTube spera di incoraggiare un maggior numero di spettatori a seguire i creatori di contenuti, aumentando così il coinvolgimento sulla piattaforma. Questo cambiamento potrebbe avere un impatto significativo, soprattutto per i canali di piccole e medie dimensioni.

Allo stesso tempo, YouTube ha deciso di ripristinare i pulsanti “Mi piace” e “Non mi piace” come controlli separati, dando all’interfaccia del lettore un aspetto più compatto. Sebbene questo appesantisca leggermente la presentazione, l’obiettivo di queste opzioni è migliorare l’interazione rendendo queste funzioni più visibili e accessibili. La piattaforma sembra quindi puntare su un’interfaccia più interattiva su Android TV, integrando elementi più intuitivi e facili da usare.