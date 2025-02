YouTube su Android TV, i testi delle canzoni dei video musicali

Gli amanti del karaoke avranno di che gioie. L’app di YouTube per Android TV ha appena ricevuto un aggiornamento che farà cantare a squarciagola. Si chiama “Display” ed è un bottone che si nasconde tra “Non mi piace” e “Salva”. Che cosa fa? Permette di vedere i testi delle canzoni in tempo reale mentre si guardano i video musicali preferiti.

Testi delle canzoni e cover degli album su YouTube per Android TV

Per provare questa nuova funzione, si deve avere la versione 5.22 o successiva dell’app YouTube per Android TV. Il bottone “Display” ha l’aspetto di un occhio e compare solo quando si sta guardando un video musicale.

Basta cliccarci sopra e si aprirà un mondo di possibilità: si potrà scegliere tra “Artwork”, “Lyrics” e “Video”. Se si opta per “Artwork”, sullo schermo apparirà la copertina dell’album su uno sfondo colorato, probabilmente ispirato alla tinta dominante della copertina stessa. Sotto, ci sarà il nome dell’artista e della canzone.

Ma il vero divertimento inizia quando si seleziona “Lyrics”. La copertina dell’album si sposterà sulla destra, lasciando spazio ai testi della canzone, che scorreranno in sincrono con la musica.

Canta che ti passa, anche su YouTube Music

Il bottone “Display” non si limita ai video su YouTube. Anche se si avvia una canzone dalla scheda o dalla scorciatoia di YouTube Music, si potrà godere della stessa esperienza karaoke. I testi sono scritti a caratteri cubitali, quindi non bisogna aspettarsi di vedere troppe parole alla volta. Ma in fondo, è proprio questo il bello del karaoke: lasciarsi trasportare dalla musica e cantare a squarciagola, senza pensare troppo al testo.

Qualche piccola imperfezione da sistemare

Al momento, sembra che qualsiasi opzione selezionata nel menu “Display” si reimposti automaticamente sulla modalità “Video”. Quindi se si preferisce visualizzare i testi della canzone o la copertina dell’album, bisogna selezionare nuovamente l’opzione desiderata ogni volta. Inoltre, la preferenza scelta non viene mantenuta quando si passa da un video all’altro all’interno di una playlist, perciò è necessario ripetere l’impostazione a ogni cambio di brano.