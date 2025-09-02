YouTube in background su Android gratis con Edge Canary

Chi ama ascoltare podcast, musica o interviste su YouTube mentre si fa altro sul telefono, non ha molte alternative, se non passare a Premium (oppure usare Brave). La riproduzione in background è da anni una delle funzioni più desiderate, e più blindate, di YouTube Premium. Ma ora, grazie a Microsoft Edge, si può sbloccare gratuitamente su Android.

Edge Canary aggira le regole e riproduce YouTube in background su Android, senza abbonamento Premium

La novità arriva dalla versione Canary di Microsoft Edge per Android, dove è stato scoperto un flag sperimentale chiamato “Video Background Play”. Una volta attivato, permette di continuare a guardare (o ascoltare) i video di YouTube anche quando il telefono è bloccato o si sta usando altre app.

Non è la prima volta che un browser tenta questa strada. Vivaldi e Brave lo hanno già fatto e con successo. Ma Edge, con il suo ad blocker integrato e il supporto ufficiale di Microsoft, potrebbe rendere questa funzione più stabile e accessibile.

Come attivare la riproduzione in background di YouTube su Android

Ecco i passaggi per sbloccare la funzione:

Scaricare Microsoft Edge Canary dal Play Store;

Aprire il browser e digitare “edge://flags” nella barra degli indirizzi;

Cercare “Video Background Play”;

Impostare il flag su “Enabled”;

Riavviare il browser;

Andare su Impostazioni > Site settings > Background video playback e attivare l’opzione.

Da questo momento in poi, sarà possibile ascoltare i propri video preferiti anche con lo schermo spento o mentre si naviga altrove.

Microsoft vs Google, la rivalità che si riaccende?

Questa funzione è sicuramente una bella comodità per gli utenti. Ma è anche un colpo diretto al cuore del modello Premium di YouTube. Google potrebbe decidere di intervenire, come ha già fatto in passato per bloccare app che aggiravano le sue restrizioni. Ma per ora, Edge offre una scorciatoia legittima e funzionante.