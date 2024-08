YouTube lancia chatbot AI per recupero account violati

La violazione e il furto degli account su piattaforme social come YouTube sono incidenti tutt’altro che insoliti, specialmente per profili di un certo rilievo. Ritrovarsi improvvisamente con il proprio account hackerato, dopo aver investito tempo, lavoro e risorse per farlo crescere, può essere un’esperienza estremamente frustrante.

Questi attacchi informatici possono trasformarsi in un vero e proprio incubo per le vittime, che finiscono in un vero e proprio labirinto burocratico, costrette a fornire tonnellate di informazioni per dimostrare la legittima proprietà dei loro canali.

Per semplificare e velocizzare tale processo, spesso complesso e laborioso, YouTube ha deciso di introdurre un chatbot basato sull’intelligenza artificiale per assistere e guidare gli utenti passo passo nel ripristino degli account violati e rubati, battezzato “Hacked Channel Assistant“.

L’assistente AI di YouTube per il recupero dell’account

Grazie a un sistema di domande mirate e informazioni personalizzate, l’Hacked Channel Assistant, accessibile attraverso il Centro assistenza di YouTube, prende per mano l’utente, guidandolo passo dopo passo nel processo di recupero dell’account e ripristino dell’accesso.

Una volta completata con successo la procedura, lo strumento non solo aiuta a mettere al sicuro le credenziali Google associate al canale, ma si occupa anche di annullare eventuali modifiche apportate dagli hacker. Infine, fornisce preziosi consigli sulle best practice da adottare per prevenire futuri incidenti.

Un supporto su misura

Al momento del lancio, l’Hacked Channel Assistant è disponibile esclusivamente in lingua inglese e alcune delle sue funzionalità sono riservate a specifiche categorie di creator. Tuttavia, YouTube ha già annunciato piani per estendere gradualmente il servizio a tutti gli utenti, lasciando aperta la possibilità di offrire un supporto dedicato ai profili più importanti.

Nel frattempo, chi non ha ancora accesso al chatbot può contattare il team di assistenza tramite l’account @TeamYouTube su X oppure, se in possesso dei requisiti necessari, rivolgersi direttamente al servizio YouTube Creator Support.

Prevenire è meglio che curare: i consigli degli esperti

Gli esperti di sicurezza informatica sono concordi sul fatto che la prevenzione resta la migliore strategia per tutelare i propri account online. Il vero tallone d’Achille, infatti, è la compromissione dell’email associata all’account YouTube. Per questo motivo, consigliano di utilizzare password robuste, complesse e difficili da individuare, cambiandole periodicamente.

Inoltre, è fortemente raccomandato attivare l’autenticazione a due fattori, che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza tramite la verifica su un secondo dispositivo.