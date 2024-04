YouTube lancia nuove funzionalità di Shopping

YouTube ha appena annunciato l’introduzione di una serie di nuove funzionalità dedicate allo shopping, con l’obiettivo di offrire ai creator strumenti più efficaci per promuovere prodotti e monetizzare i propri video. Queste novità arrivano in un momento in cui la concorrenza online si fa sempre più agguerrita, con TikTok Shop pronta a sbaragliare i competitor.

Le Shopping Collections per aiutare i creator a vendere i loro prodotti preferiti

Una delle principali novità introdotte da YouTube sono le “Shopping Collections“, che consentono ai creator di selezionare e curare una selezione di prodotti dei loro marchi preferiti, organizzandoli in base a temi specifici, come un look di trucco per tutti i giorni o una capsule wardrobe. Queste collezioni saranno visibili nell’elenco dei prodotti, nella scheda Store e nella descrizione dei video dei creator, offrendo agli utenti un’esperienza di shopping più immersiva e curata.

Affiliate Hub per incrementare la monetizzazione dell’e-commerce

YouTube sta inoltre lanciando un nuovo Affiliate Hub all’interno della sua app, con l’obiettivo di semplificare l’accesso dei creator alle informazioni sui partner per lo shopping, sulle commissioni competitive e sui codici promozionali. Attraverso l’hub, i creatori potranno anche richiedere campioni ai marchi più importanti, rendendo più agevole la pianificazione dei loro prossimi video shoppable.

Integrazione con Fourthwall per una gestione semplificata dei negozi online

Per semplificare ulteriormente la vita ai creator, YouTube ha aggiunto Fourthwall, un costruttore di siti web specializzato nella creazione di negozi online, al suo elenco di piattaforme integrate. Grazie a questa integrazione, sarà possibile collegare il proprio negozio a Fourthwall e gestire i contenuti direttamente da YouTube Studio, senza dover passare da una piattaforma all’altra.

Monetizzare i video più vecchi

YouTube sta rendendo disponibile a tutti i creatori che utilizzano YouTube Shopping una funzionalità introdotta lo scorso anno, che permette di etichettare in blocco i prodotti presenti nella libreria video, basandosi su quelli già inseriti nelle descrizioni. Questa opzione è particolarmente utile per monetizzare vecchi contenuti che hanno ancora un traffico elevato, consentendo ai creator di taggare rapidamente articoli e prodotti anche in video pubblicati tempo fa.

Il successo dei video legati allo shopping su YouTube

L’introduzione di queste nuove funzionalità coincide con un periodo di forte crescita per i contenuti shopping su YouTube. Nel 2023 gli utenti hanno visualizzato oltre 30 miliardi di ore di video legati allo shopping sulla piattaforma, con un incremento del 25% rispetto al tempo speso per guardare video utili ad effettuare acquisti.

Questi dati dimostrano l’importanza crescente dello shopping online e il ruolo centrale che YouTube sta assumendo in questo settore, fornendo ai creatori strumenti sempre più evoluti per monetizzare i contenuti attraverso i prodotti.