YouTube limita i contenuti sui siti di scommesse online

I creator di YouTube sono avvisati. La piattaforma ha deciso di stringere la morsa sul gioco d’azzardo online. Dal 19 marzo non si potranno più nominare a voce siti di scommesse online non approvati da Google. Inoltre, non sarà possibile mostrarne i loghi o inserire link nei video. La decisione nasce dall’esigenza di proteggere la community dai rischi del gioco d’azzardo.

YouTube limita la promozione dei siti di scommesse online

Ma non è tutto: YouTube potrebbe anche imporre limiti d’età sui video dedicati alle scommesse online. Gli utenti under 18 anni, o chiunque non abbia effettuato il login, non potrà vedere questi contenuti. YouTube ha precisato che la regola non riguarderà i video sulle scommesse sportive online o sul gioco d’azzardo dal vivo.

C’è un’altra novità in arrivo: YouTube potrà rimuovere i contenuti che promettono guadagni facili, anche se il servizio di gioco d’azzardo in questione è stato approvato da Google. Insomma, niente più illusioni di arricchimento facile e veloce per gli utenti.

YouTube sa perfettamente che questo aggiornamento avrà un impatto sui creatori che si occupano di gioco d’azzardo online, come i giochi da casinò e le app di gambling. Ma è convinta anche che questa misura sia essenziale per tutelare soprattutto i giovani utenti, che sono solitamente più vulnerabili a questo tipo di messaggi.

YouTube, già nel 2021, aveva vietato gli annunci di gioco d’azzardo per i suoi spazi pubblicitari principali. Ma il colosso dello streaming non è solo in questa battaglia. Nel 2022 anche Twitch ha iniziato a limitare gli streaming che promuovono siti di gioco, come slot machine, roulette o giochi di dadi.

L’intelligenza artificiale per stimare l’età degli utenti

Ma la vera svolta potrebbe arrivare grazie all’intelligenza artificiale. Il mese scorso Google ha annunciato che inizierà a testare un modello di machine learning per stimare l’età degli utenti. Una mossa che permetterà alle sue piattaforme, YouTube compresa, di offrire esperienze “adatte all’età” di ciascuno.