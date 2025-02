YouTube Music testa la funzione per consigliare album simili

YouTube Music sta per diventare un vero e proprio esploratore musicale personale, pronto a condurci per mano verso nuovi artisti, album e generi che ci faranno vibrare l’anima.

Del resto se YouTube Music piace così tanto è anche perché aggiunge sempre nuove funzioni per migliorare l’esperienza degli utenti. L’app, infatti, ha da poco raggiunto un traguardo importante: ben 5 miliardi di download sul Play Store di Google. È diventata di fatto una delle applicazioni più scaricate dello store per dispositivi Android.

YouTube Music consiglierà album simili a quello che si sta ascoltando

Addio al noioso carosello “Altre versioni”, che mostrava sempre le solite edizioni dell’album che stavi ascoltando. Presto, al suo posto, potrebbe fare capolino un nuovo, scintillante carosello chiamato “Consigliati“. Sarà una sorta di bussola musicale, in grado di indicare la rotta verso altri album dello stesso artista o dello stesso genere.

Ma come fa YouTube Music a sapere cosa ci piace? Semplice: grazie al suo algoritmo. Ogni volta che si ascolta una canzone, si aggiunge un brano alle proprie playlist o ci si sofferma su un artista, l’algoritmo prende nota e affina la sua comprensione dei nostri gusti. E così, come per magia, sulla nostra home page appaiono consigli su misura.

Un test per pochi fortunati

Per ora, il carosello “Consigliati” è come un regalo di Natale ancora incartato: solo pochi fortunati utenti hanno avuto la possibilità di dare una sbirciatina. YouTube Music sta infatti testando questa novità con un gruppo ristretto di persone, per assicurarsi che tutto funzioni alla perfezione prima del grande debutto.