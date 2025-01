YouTube Music: 5 miliardi di download sul Play Store

A circa sette anni di distanza dal suo lancio, l’app YouTube Music ha raggiunto l’importante traguardo dei 5 miliardi di download sul Play Store di Google, diventando in tal modo una delle applicazioni più scaricate dello store per dispositivi Android.

YouTube Music: l’app è stata scaricata 5 miliardi di volte sul Play Store

YouTube Music va pertanto a unirsi a un club d’élite di app Android che hanno superato il traguardo di 5 miliardi di download. È interessante notare che ciò accade solo poche settimane dopo che lo stesso è stato fatto da Files by Google. Complessivamente, sono ventuno sino a questo momento le app che possono vantare di aver raggiunto un traguardo del genere.

Occorre tuttavia tenere presente che il gran successo riscosso da YouTube Music è anche e soprattutto frutto del fatto che a partire dal 2019 l’app ha preso in tutto e per tutto il posto di Play Music.

In questo lasso di tempo, YouTube Music è diventata l’app predefinita per lo streaming musicale su quasi tutti i dispositivi Android ed è stata fornito in bundle con le app di Google sulla maggior parte dei nuovi smartphone e tablet equipaggiati con Android 10 e versioni successive.

Va altresì tenuto presente che non tutti coloro che hanno scaricato l’app YouTube Music su Android ne fanno concretamente uso o comunque sono abbonati, visto e considerato che il servizio può essere usato anche gratuitamente, seppur con varie limitazioni.

Per fare un confronto, Spotify attualmente è la più grande piattaforma di streaming musicale al mondo, ma conta 1 miliardo di download sul Play Store.