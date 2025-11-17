 YouTube Music, arriva finalmente la ricerca nelle playlist?
YouTube Music, arriva finalmente la ricerca nelle playlist?

YouTube Music potrebbe finalmente permettere di cercare canzoni all'interno delle playlist, una funzione richiesta da anni.
Informatica App e Software
Google continua a migliorare l’esperienza utente di YouTube Music e, incredibile ma vero, sta prendendo in considerazione le richieste degli utenti. Anche se ci ha messo anni. Big G sta testando discretamente una funzionalità semplicissima, ma attesa da sempre dagli utenti mobile: la possibilità di cercare canzoni all’interno di una playlist.

Google testa la ricerca nelle playlist su YouTube Music

YouTube Music è una delle tante app di streaming musicale. Se c’è un difetto di lunga data segnalato dagli utenti, è proprio l’impossibilità di fare una ricerca all’interno di una playlist. Esistono estensioni per browser che risolvono il problema, ma lasciano gli utenti mobile senza soluzione.

Questa funzionalità è attesa da anni dagli utenti, soprattutto da quelli con playlist “corpulente” che vogliono trovare facilmente un titolo senza dover scorrere lo schermo all’infinito.

La funzione è stata individuata da un utente indiano che l’ha segnalata su Reddit. L’utente indica di usare la versione 8.45.3 dell’app YouTube Music su iOS. Specifica anche che non può ancora fare ricerche nelle radio salvate nella sua libreria. La funzionalità si presenta sotto forma di una nuova opzione chiamata “Cerca nella playlist“. Appare quando si preme sul menu a tre punti situato accanto a una playlist.

Disponibilità

Per ora, la sua disponibilità sembra estremamente limitata, secondo i colleghi di Android Authority. Diversi utenti, sia Android che iOS, hanno commentato il thread Reddit, e sembra che l’opzione non sia disponibile. Questo approccio non sorprende affatto, capita regolarmente che Big G testi in modo limitato una novità prima di distribuirla su larga scala.

Non si sa se Google deciderà di effettuare un lancio globale, è già successo che l’azienda abbandoni un’opzione in corso di sviluppo. Ma se lancia finalmente la funzionalità “Cerca nella playlist“, di sicuro farà felici molte persone. O almeno, si spera. Perché conoscendo Google, potrebbe anche decidere che non ne vale la pena, cancellarla e poi magari rilanciarla tra altri tre anni con un nome diverso…

Fonte: Android Authority

Pubblicato il 17 nov 2025

Tiziana Foglio
17 nov 2025
