YouTube nasconde pulsante per saltare pubblicità anche su mobile

YouTube è sempre alla ricerca di nuove strategie per attirare gli inserzionisti. La sua ultima sadica idea è quella di rimuovere il timer del conto alla rovescia dal pulsante “Salta” per skippare gli annunci, in modo che gli utenti non sappiano quando potranno riprendere la riproduzione dei contenuti. L’obiettivo sembra essere quello di distogliere l’attenzione dal famoso pulsante “Salta”, in modo da potersi concentrare sui contenuti pubblicitari in onda in quel preciso momento.

YouTube ora nasconde il pulsante Salta anche su mobile e gli utenti s’infuriano

Come riportato da Android Police, il timer del conto alla rovescia in basso a destra del video di YouTube è scomparso e il pulsante “Salta” appare solo quando diventa cliccabile.

Probabilmente Google aveva ragione quando diceva che prestiamo troppa attenzione al timer visualizzato durante la pubblicità. La sua assenza, infatti, ha infastidito molto gli utenti, confermando che, effettivamente, abbiamo l’abitudine di guardare il conto alla rovescia piuttosto che gli annunci, per saltare le pubblicità e accedere ai video il più rapidamente possibile.

Fortunatamente, il pulsante “Salta” è abbastanza visibile da essere visto naturalmente quando viene finalmente visualizzato.

Le strategie di YouTube per tenerci incollati alla pubblicità

YouTube continua a sperimentare nuovi formati pubblicitari. Recentemente, la piattaforma ha testato la visualizzazione di annunci picture-in-picture (PiP) per i video in diretta, un sistema che esiste già su Twitch. A differenza della rimozione del pulsante “Salta”, questa funzione non è ancora stata introdotta su larga scala.

Inoltre, sempre recentemente, la piattaforma ha introdotto gli annunci pubblicitari quando si mette in pausa la riproduzione di un video sulla smart TV. Altra cosa piuttosto antipatica per noi spettatori, meno per gli inserzionisti che pagano profumatamente YouTube per essere proprio lì. E naturalmente YouTube continua la sua eterna guerra contro gli ad blocker, che sembra non avere mai fine.